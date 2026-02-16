Sorteos
EuroDreams: Resultado del sorteo de este lunes 16 de febrero de 2026
Estos son los números ganadores del sorteo del EuroDreams celebrado este lunes 16 de febrero de 2026
Este lunes 16 de febrero de 2026 se ha celebrado el sorteo del EuroDreams y ya se conoce el resultado con los números ganadores. La combinación agraciada está formada por los números 6, 10, 13, 24, 26, 38. El número del sueño es el 3.
Cómo se juega al EuroDreams
El EuroDreams es un sorteo europeo en el que cada apuesta consiste en seleccionar 6 números de una tabla de 40 y un número adicional llamado “Sueño”, elegido de una tabla de 5. El precio por apuesta es de 2,50 €, y puedes marcar los números manualmente o dejar que el sistema los elija al azar. Existen dos formas de jugar: mediante apuestas simples, en las que seleccionas 6 números y un “Sueño” (hasta 6 apuestas por boleto), o mediante apuestas múltiples, donde puedes marcar entre 5 y 10 números, generando más combinaciones y aumentando tus opciones de ganar.
Los sorteos se celebran los lunes y jueves, a las 21:45 horas (hora peninsular española), y tienen lugar en París (Francia). EuroDreams es un sorteo común a varios países europeos, entre ellos España, Francia, Portugal, Irlanda, Austria, Bélgica, Luxemburgo y Suiza, todos con la misma combinación ganadora. En España, su gestión y pago de premios corre a cargo de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).
Para consultar los demás sorteos de cada día en El Correo de Andalucía puede acceder a la información a través del siguiente enlace: Resultados de sorteos.
