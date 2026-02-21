El sur del Índico es cada vez menos salado y eso puede afectar al clima en España

La gran corriente que recorre el Atlántico desde el sur hasta el norte es de trascendental importancia porque interviene decisivamente en la regulación del clima global. Hace ya tiempo que los científicos han descubierto que esta corriente, con origen en el Índico y que termina junto al Ártico, está ralentizándose y amenaza con detenerse incluso. El colapso de esta ‘cinta transportadora’ alteraría radicalmente el clima en Europa, sumiendo a unas zonas en temperaturas gélidas y a otras en un mayor calentamiento, como sería el caso de España. Ahora se ha descubierto un nuevo factor de preocupación: una fuerte bajada de sal en el sur del Índico, lo que ayuda a desbaratar el funcionamiento de esta corriente global.

Según una investigación que acaba de publicarse, el sur del Océano Índico, frente a la costa oeste de Australia, se está volviendo menos salado a un ritmo asombroso, en gran parte debido al cambio climático, lo que puede tener implicaciones en el clima mundial, agravando los efectos del actual calentamiento.

En un estudio publicado en Nature Climate Change, investigadores de la Universidad de Colorado en Boulder (EEUU) y sus colegas informan que, durante las últimas seis décadas, el aumento de las temperaturas ha modificado los patrones globales de viento y corrientes oceánicas, generando cantidades cada vez mayores de agua dulce al sur del Océano Índico.

Estamos observando un cambio a gran escala en la forma en que el agua dulce se mueve a través del océano" Weiqing Han — Universidad de Colorado (EEUU)

Estos cambios podrían alterar las interacciones entre el océano y la atmósfera, alterar los principales sistemas de circulación oceánica que ayudan a regular el clima en todo el mundo y, potencialmente, afectar a los ecosistemas marinos, señalan los autores.

Las aguas se están volviendo más dulces al suroeste de Australia / Agencias

"Estamos observando un cambio a gran escala en la forma en que el agua dulce se mueve a través del océano", afirmó Weiqing Han, profesor del Departamento de Ciencias Atmosféricas y Oceánicas. "Está ocurriendo en una región que desempeña un papel clave en la circulación oceánica global".

En promedio, el agua de mar tiene una salinidad de alrededor del 3,5 %, aproximadamente equivalente a disolver una cucharadita y media de sal de mesa en un vaso de agua. Sin embargo, en una extensa región que se extiende desde el océano Índico oriental hasta el océano Pacífico occidental en los trópicos del hemisferio norte, las aguas superficiales son menos saladas. Las frecuentes lluvias tropicales aportan grandes cantidades de agua dulce a la región, mientras que la evaporación es relativamente baja.

Esta zona, conocida como la cuenca de agua dulce del Indopacífico, está vinculada a la gigantesca "cinta transportadora" de circulación oceánica que redistribuye el calor, la sal y el agua dulce por todo el planeta. Conocida también como circulación termohalina o AMOC, este sistema canaliza las aguas superficiales cálidas y dulces del flujo del Indopacífico hacia el océano Atlántico, lo que contribuye al clima templado de Europa occidental.

En el norte del océano Atlántico, el agua se enfría, se vuelve más salada y densa, y finalmente se hunde antes de fluir hacia el sur en las profundidades oceánicas, de regreso a los océanos Índico y Pacífico.

Salta la alarma al suroeste de Australia

Sin embargo, las alarmas han saltado en una región concreta donde están sucediendo cosas que no deberían pasar. Durante las últimas seis décadas, datos observacionales han detectado cambios en la salinidad en el sur del océano Índico, frente a la costa suroeste de Australia. La zona suele ser seca, con una evaporación que supera ampliamente a la precipitación. Como resultado, el agua de mar en la región ha sido históricamente salada.

Han y su equipo calcularon que la superficie de agua de mar salada ha disminuido un 30% en las últimas seis décadas, lo que representa el aumento más rápido de agua dulce observado en cualquier parte del hemisferio sur.

La superficie de agua de mar salada ha disminuido un 30% en las últimas seis décadas; es el aumento más rápido de agua dulce observado en cualquier parte del hemisferio sur

"Este enfriamiento equivale a añadir aproximadamente el 60% del agua dulce del lago Tahoe (151 km3) a la región cada año", afirmó el primer autor, Gengxin Chen, investigador de la Academia de Ciencias de China.

La ralentización de la Corriente Atlántica puede causar un mayor calentamiento en España / Shutterstock

"Para ponerlo en perspectiva, la cantidad de agua dulce que fluye hacia esta zona oceánica es suficiente para abastecer de agua potable a toda la población estadounidense durante más de 380 años", añadió.

El cambio climático impulsa esta modificación

El enfriamiento no se debe a cambios locales en las precipitaciones. Mediante una combinación de observaciones y simulaciones informáticas, el equipo descubrió que el calentamiento global está alterando los vientos superficiales en los océanos Índico y Pacífico tropical. Estos cambios en los vientos están impulsando las corrientes oceánicas para canalizar más agua desde la reserva de agua dulce del Indopacífico hacia el sur del océano Índico.

El agua de los océanos se organiza en capas / Europa Press

A medida que el agua de mar se vuelve menos salada, su densidad disminuye. Dado que el agua más dulce suele asentarse sobre agua más salada y densa, las aguas superficiales y las aguas profundas del océano se separan más en capas. Estos contrastes más marcados en la salinidad entre las capas reducen la mezcla vertical, un proceso importante que normalmente permite que las aguas superficiales se hundan y las aguas más profundas asciendan, redistribuyendo los nutrientes y el calor por todo el océano.

Agravando el colapso de la Corriente Atlántica

Otros estudios previos han sugerido que el cambio climático podría ralentizar parte de la circulación termohalina, como la Corriente Atlántica, ya que el derretimiento de la capa de hielo de Groenlandia y el hielo marino del Ártico añade agua dulce al Atlántico Norte, alterando el equilibrio de salinidad necesario para que la cinta transportadora se mantenga en movimiento. La expansión de la reserva de agua dulce podría influir aún más en este sistema al transportar agua más dulce al Atlántico.

Pero, además, esta alteración de la salinidad en las aguas también podría afectar a los ecosistemas marinos. Los cambios podrían afectar al plancton y a las praderas marinas. Estos elementos constituyen la base de la red trófica marina y cualquier alteración en ellos podría tener un impacto de gran alcance en la biodiversidad de los océanos.