Sorteos
Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este miércoles 25 de febrero de 2026
Este es el número ganador del sorteo del Cupón Diario de la ONCE de este miércoles 25 de febrero de 2026
El Sorteo del Cupón Diario de la ONCE ha tenido lugar este miércoles 25 de febrero de 2026 y ha correspondido al número 02.468, con la serie 049.
El Cupón Diario de la ONCE se puede jugar de lunes a jueves y cada cupón está disponible por tan solo 2 €. Si se logra acertar las cinco cifras completas hay premio (35.000 euros). Lo mismo ocurre si coincide con las cuatro primeras o las cuatro últimas cifras (450 euros), las tres primeras o las tres últimas cifras (25 euros), las dos primeras o las dos últimas cifras (6 euros), o incluso si coincide únicamente con la primera o última cifra (2 euros). Además, la obtención de los cinco números y serie conlleva un premio de 500.000 euros al contado.
- El tribunal militar absuelve a María Serrano, la guardia civil denunciada tras destapar presunta corrupción en el Seprona
- Jaén pierde su caseta en la Feria de Sevilla para 2026
- La obra de la línea 3 de metro avanza: reabre al tráfico la calle Garrochistas y se pavimentan calles de Pino Montano deterioradas
- Estas son las nueve casetas que se han perdido en el Real para la Feria de Abril de este año
- La Junta convoca las oposiciones de Educación en Andalucía para 2026: oferta 5.167 plazas de Secundaria y Conservatorio
- La Junta de Andalucía busca soluciones para el colapso de tráfico entre Sevilla y Cádiz: estudian alternativas para la AP-4 y la A-471
- La Junta abre el plazo para que los ayuntamientos soliciten las ayudas del plan Andalucía Actúa e inicia obras en 100 carreteras
- El inminente cierre de San Julián pone en jaque la configuración del Domingo de Ramos