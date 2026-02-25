Ouigo lanza billetes desde 9 euros para viajar este verano y otoño a todos sus destinos

Ouigo pondrá en marcha la próxima semana la venta de billetes desde 9 euros por trayecto para todas sus rutas y para viajar entre el 3 de agosto y el 12 de diciembre de 2026, según ha comunicado este miércoles la operadora francesa.

Venta a partir del 4 de marzo

La venta comenzará el próximo miércoles 4 de marzo a través de la aplicación de la compañía y, al día siguiente, jueves 5, en su página web.

Ouigo ha informado de que mantiene su política de compensación por retrasos, a diferencia de Renfe e Iryo que han suspendido las suyas temporalmente, debido a las limitaciones temporales de velocidad establecidas por Adif en distintos puntos de la red ferroviaria.

Compensación por retrasos Así, en el caso de la empresa gala, a partir de 30 minutos de retraso, los clientes tienen derecho a recibir un vale de descuento para su próxima compra en Ouigo equivalente al 50 % del valor del billete; a partir de 60 minutos de retraso, un reembolso del 50 % del coste del billete y, a partir de 90 minutos, un reembolso del 100 %. La red de Ouigo conecta Madrid-Puerta de Atocha con Barcelona, con paradas en Zaragoza y Tarragona; así como con Sevilla y Málaga, con parada en Córdoba en ambos casos.

Rutas desde Chamartín

Desde la estación de Madrid–Chamartín, Ouigo opera conexiones con Valencia, con parada en Cuenca; Murcia, con paradas en Albacete y Elche; y con Alicante en la ruta Valladolid–Madrid–Chamartín–Alicante, que también realiza parada en Segovia.

Además, la compañía completa su red con las conexiones directas entre Valladolid y Valencia, operando en un total de quince destinos.

En la ruta Madrid–Barcelona, la operadora ofrece diez circulaciones diarias, con cinco trenes de ida y cinco de vuelta; tres, con parada en Zaragoza y dos en Tarragona.

En la conexión Madrid–Valencia, hay cinco trenes de ida y vuelta diarios, uno de los cuales se extiende hasta Segovia y Valladolid.

Entre Madrid–Alicante, la compañía opera tres idas y vueltas diarias, algunas con parada en Segovia, Cuenca, Albacete y Elche.

Por su parte, en le trayecto entre Madrid y Murcia, Ouigo realiza tres idas y vueltas cada día.

Andalucía: Sevilla y Málaga

En Andalucía, tras la reapertura de la conexión entre Madrid y Sevilla, la compañía ha reanudado su servicio entre ambas ciudades con seis circulaciones diarias.

En el caso de Málaga, la fecha definitiva de reapertura está pendiente de la finalización de las obras de Adif en la infraestructura, pero, una vez se ponga en servicio, Ouigo operará las seis circulaciones habituales, excepto de martes a jueves, que ofrecerán cuatro conexiones.