Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vuelco en el tiempoEmbalsesMedallas AndalucíaOposiciones JuntaMaría SerranoQuién es María SerranoMuere Antonio TejeroLínea 3 MetroVirus NiloColapso Sevilla CádizNueva normativa patinetes
instagramlinkedin

Sorteos

Cupón diario de la ONCE: Resultado del sorteo de este jueves 26 de febrero de 2026

Este es el número ganador del sorteo del Cupón Diario de la ONCE de este 26 de febrero de 2026

Cupón diario de la ONCE

Cupón diario de la ONCE / El Correo

El Correo

El Correo

Sevilla

El Sorteo del Cupón Diario de la ONCE ha tenido lugar este 26 de febrero y ha correspondido al número xxxx con la serie x.

En el sorteo del Cuponazo de la ONCE, disponible por tan solo 3 € el cupón, se ofrecen premios que pueden alcanzar hasta los 6.000.000 € si se aciertan las cinco cifras y la serie. Además, existen oportunidades de ganar 40.000 € a las cinco cifras o uno de los 400.000 nuevos premios.

Una novedad importante en este juego es que ahora, tanto las primeras como las últimas cifras del cupón tienen premio, lo que aumenta las oportunidades de ganar para los participantes.

La emisión del Cuponazo consta de 100.000 números de cinco cifras, comprendidos entre el 00000 y el 99999, junto con un número de serie que varía entre el 1 y el 135.

El Cuponazo de la ONCE se distingue por ofrecer una amplia gama de premios. Si se aciertan las cinco cifras, hay un premio; lo mismo ocurre si se aciertan las 4 primeras o las 4 últimas cifras, las 3 primeras o 3 últimas, las 2 primeras o 2 últimas, o incluso si se acierta solo la primera o última cifra.

Noticias relacionadas

El premio más codiciado es de 6.000.000 €, que se otorga a aquellos que acierten los cinco números y la serie. Este emocionante sorteo se lleva a cabo todos los viernes, siempre por el precio de 3 €.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El tribunal militar absuelve a María Serrano, la guardia civil denunciada tras destapar presunta corrupción en el Seprona
  2. Vuelco del tiempo en Andalucía: Aemet avisa de un posible giro inestable con lluvias a partir de este día
  3. La obra de la línea 3 de metro avanza: reabre al tráfico la calle Garrochistas y se pavimentan calles de Pino Montano deterioradas
  4. La Feria de Sevilla pierde una caseta pública y gana dos privadas con el nuevo mapa de 2026
  5. La Junta convoca las oposiciones de Educación en Andalucía para 2026: oferta 5.047 plazas de Secundaria y Conservatorio
  6. La Junta de Andalucía busca soluciones para el colapso de tráfico entre Sevilla y Cádiz: estudian alternativas para la AP-4 y la A-471
  7. Los Cantores de Híspalis, Eva González y el CEO de Ikea, reconocidos con la Medalla de Andalucía 2026
  8. El traslado de La Hiniesta a Santa Marina obliga a revisar los horarios del Domingo de Ramos

Cupón diario de la ONCE: Resultado del sorteo de este jueves 26 de febrero de 2026

Cupón diario de la ONCE: Resultado del sorteo de este jueves 26 de febrero de 2026

Lotería Nacional: Resultado del sorteo de este jueves 26 de febrero de 2026

Lotería Nacional: Resultado del sorteo de este jueves 26 de febrero de 2026

Bonoloto y La Primitiva: Resultado de los sorteos de este jueves 26 de febrero de 2026

Bonoloto y La Primitiva: Resultado de los sorteos de este jueves 26 de febrero de 2026

EEUU cierran la tercera ronda de negociaciones sin acuerdo ante mientras el miedo a una guerra entre ambos países aumenta

Prisión para un falso pastor evangélico de Barcelona acusado de agresión sexual

Prisión para un falso pastor evangélico de Barcelona acusado de agresión sexual

Juan Franco: "La Línea no puede pagar sola, sin recursos, el 'logro histórico' del tratado: si Pedro Sánchez viene, que sea con soluciones"

Juan Franco: "La Línea no puede pagar sola, sin recursos, el 'logro histórico' del tratado: si Pedro Sánchez viene, que sea con soluciones"

VIAJAR a medida: haz realidad los viajes que siempre has leído

VIAJAR a medida: haz realidad los viajes que siempre has leído
Tracking Pixel Contents