El Cupón de la ONCE deja el 'Sueldazo' en Andalucía por el 28-F

El sorteo de la ONCE de este sábado 28 de febrero, dedicado al Día de Andalucía, ha llevado la fortuna a Huelva con un Sueldazo del Fin de Semana valorado en 1,5 millones de euros: 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años. Un premio que vuelve a poner el foco en la ilusión que reparte la organización en fechas señaladas como el 28F.

El Sueldazo cae en el barrio de Isla Chica

Según ha informado la ONCE en una nota, Carmen Herves, vendedora desde el año 2000, ha repartido la suerte desde la calle Isla Cristina, en el barrio de Isla Chica. "Es un barrio de personas obreras, aquí no hay ricos, los que estamos somos obreros", ha señalado, confesando que en la noche del pasado sábado, al recibir la llamada de la ONCE para comunicarle el premio, rompió a llorar de la emoción. "Cada vez que doy un premio lloro", ha reconocido.

Carmen repartió su primer premio en 2006, por valor de 25.000 euros; en 2013 entregó 175.000 euros y, en 2017, otorgó un millón de euros a una persona que estaba a punto de perder su vivienda. "Eso fue muy emocionante", recuerda. "Estuve toda la noche pensando a quién le habría tocado el premio", comenta, confiada en identificar pronto al agraciado que se llevó el Sueldazo de un millón y medio de euros en 20 años, vendido a través del TPV que permite al cliente elegir el número que desea jugar. Además, Carmen vendió otro cupón premiado con 20.000 euros.

Una inyección de moral tras la enfermedad

La vendedora llevaba varios meses de baja por enfermedad, pero superando las dificultades, regresó a su puesto de venta. "Vengo muy ilusionada todos los días", ha señalado, destacando que "esto ha sido un premio a mi esfuerzo, porque todo me cuesta más". "Antes ayudaba mucho a los afiliados de la ONCE, los visitaba, y ahora noto que tengo menos fuerzas, pero esto es una inyección de moral y un incentivo para seguir adelante, querer a la ONCE y luchar por lo mío y lo nuestro", ha explicado.

Dar el premio mayor precisamente el 28 de febrero, Día de Andalucía, le ha hecho especial ilusión, afirmando que "es increíble, y aún más emocionada de haberlo dado en nuestro día, el día de todos los andaluces". Carmen también ha relatado que se emocionó el sábado al escuchar el himno de Andalucía interpretado por Manuel Carrasco en la gala de entrega de medallas del 28F. "Empecé a llorar de emoción por la gente tan grande que hay en Andalucía", ha concluido.