El Cupón de la ONCE deja el 'Sueldazo' en Andalucía por el 28-F
Carmen Herves, vendedora de la ONCE desde el año 2000, vendió el cupón premiado en el barrio de Isla Chica, donde también repartió otro cupón con 20.000 euros.
El sorteo de la ONCE de este sábado 28 de febrero, dedicado al Día de Andalucía, ha llevado la fortuna a Huelva con un Sueldazo del Fin de Semana valorado en 1,5 millones de euros: 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años. Un premio que vuelve a poner el foco en la ilusión que reparte la organización en fechas señaladas como el 28F.
El Sueldazo cae en el barrio de Isla Chica
Según ha informado la ONCE en una nota, Carmen Herves, vendedora desde el año 2000, ha repartido la suerte desde la calle Isla Cristina, en el barrio de Isla Chica. "Es un barrio de personas obreras, aquí no hay ricos, los que estamos somos obreros", ha señalado, confesando que en la noche del pasado sábado, al recibir la llamada de la ONCE para comunicarle el premio, rompió a llorar de la emoción. "Cada vez que doy un premio lloro", ha reconocido.
Carmen repartió su primer premio en 2006, por valor de 25.000 euros; en 2013 entregó 175.000 euros y, en 2017, otorgó un millón de euros a una persona que estaba a punto de perder su vivienda. "Eso fue muy emocionante", recuerda. "Estuve toda la noche pensando a quién le habría tocado el premio", comenta, confiada en identificar pronto al agraciado que se llevó el Sueldazo de un millón y medio de euros en 20 años, vendido a través del TPV que permite al cliente elegir el número que desea jugar. Además, Carmen vendió otro cupón premiado con 20.000 euros.
Una inyección de moral tras la enfermedad
La vendedora llevaba varios meses de baja por enfermedad, pero superando las dificultades, regresó a su puesto de venta. "Vengo muy ilusionada todos los días", ha señalado, destacando que "esto ha sido un premio a mi esfuerzo, porque todo me cuesta más". "Antes ayudaba mucho a los afiliados de la ONCE, los visitaba, y ahora noto que tengo menos fuerzas, pero esto es una inyección de moral y un incentivo para seguir adelante, querer a la ONCE y luchar por lo mío y lo nuestro", ha explicado.
Dar el premio mayor precisamente el 28 de febrero, Día de Andalucía, le ha hecho especial ilusión, afirmando que "es increíble, y aún más emocionada de haberlo dado en nuestro día, el día de todos los andaluces". Carmen también ha relatado que se emocionó el sábado al escuchar el himno de Andalucía interpretado por Manuel Carrasco en la gala de entrega de medallas del 28F. "Empecé a llorar de emoción por la gente tan grande que hay en Andalucía", ha concluido.
- La ampliación del parque comercial Sevilla Norte será la única inauguración en Sevilla capital en tres años: abrirá sus puertas en primavera
- María Jesús Montero irá al acto del Parlamento por el 28F pero se desmarca de la gala del Maestranza: el PSOE hará su fiesta paralela en Moguer
- Juanma Moreno pierde la mayoría absoluta, el PSOE se hunde y Vox pelea por la segunda posición
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 28 de febrero de 2026
- Torres de cinco plantas con 300 VPO y 500 habitantes: las tres nuevas parcelas que gana Palmas Altas para construir más pisos
- 28F Día de Andalucía, en directo: Ceremonia de entrega de las Medallas y los Hijos Predilectos de Andalucía, en el Maestranza
- La mayoría de los andaluces aprueba la gestión de la Junta de Andalucía y suspende a Pedro Sánchez
- Por qué suena el Himno de Andalucía en la entrada y salida de la Virgen de los Dolores del Cerro