Sorteos
Lotería Nacional: Resultado del sorteo de este jueves 5 de marzo de 2026
Estos son los números ganadores del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves 5 de marzo de 2026
El Sorteo de la Lotería Nacional ha tenido lugar este jueves 5 de marzo y ha correspondido a los siguientes números: el primer premio ha recaído en el número xxxx; el segundo premio al xxxx; los reintegros han sido los números x-x-x.
Cómo se juega a la Lotería Nacional de los jueves
El sorteo de los jueves de la Lotería Nacional pone en juego seis series de 100.000 billetes cada una, con un precio de 30 euros por billete, dividido en décimos de 3 euros. En total, se destina el 70% de la emisión a premios.
El reparto incluye un Primer Premio de 300.000 euros por serie, un Segundo Premio de 60.000 euros por serie y un total de 2.463.000 premios, lo que convierte a este sorteo semanal en una de las citas más tradicionales y esperadas del calendario de la Lotería Nacional. Por ejemplo, quien tenga un décimo premiado con el Primer Premio cobraría 30.000 euros, mientras que un décimo del Segundo Premio recibiría 6.000 euros.
Para consultar los demás sorteos de cada día en El Correo de Andalucía puede acceder a la información a través del siguiente enlace: Resultados de sorteos.
- Susana Díaz se ofrece a ayudar a María Jesús Montero en la campaña: 'Siempre que me llame el partido allí estaré
- Siete provincias andaluzas en alerta este miércoles: avisos de Aemet por lluvias y tormentas por la borrasca Regina
- La Junta abre la puerta a una mayor ampliación de la línea 2 por el Aljarafe y estudiará las propuestas de los alcaldes
- Andalucía rompe la tendencia nacional: la comunidad con más desempleo logra la mayor bajada en febrero y resiste el impacto de las borrascas
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este miércoles 4 de marzo de 2026
- La Junta de Andalucía anuncia la fecha de las oposiciones de profesores de 2026: serán el 20 de junio
- Condenada una notaria de Jerez a dos años y tres meses de cárcel por usar 70.000 euros de una subasta para pagar sus deudas
- El precio de conmemorar el quinto centenario de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla: sólo el desfile del 28F costó 185.000 euros