Tribunales
Renfe e Iryo participan este jueves en la apertura de las cajas negras de los trenes siniestrados en Adamuz
El volcado de los registradores se efectuará por la mañana, en dos partes, en presencia de la Guardia Civil y de un letrado de la Administración de Justicia
Pilar Cobos
Las empresas ferroviarias Renfe e Iryoparticiparán este jueves en el volcado de las cajas negras de los trenes de alta velocidad siniestrados el 18 de enero pasado en Adamuz (Córdoba). Esta prueba se desarrollará en dependencias de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), ubicada en el Ministerio de Transportes, en Madrid, y permitirá a los investigadores conocer más información sobre el accidente con objeto de esclarecer sus causas.
El volcado se realizará, previsiblemente, por la mañana y en dos partes, una con Renfe y otra, con Iryo. Ambas compañías, que están colaborando en la investigación, han declinado este miércoles informar sobre la actuación. Según explica la Guardia Civil en un informe remitido al Tribunal de Instancia de Montoro, que dirige la investigación, la CIAF ha gestionado un contrato con la fabricante de los equipos para que ofrezca su asistencia tanto en la extracción de datos como en el análisis posterior.
Diseñados para registrar y almacenar datos críticos
Acerca de la importancia de acceder a estos dispositivos, el Instituto armado explica que los registradores jurídicos de los trenes (JRU) "son diseñados para registrar y almacenar datos críticos sobre la operación del tren, el desempeño del sistema de control y las acciones del conductor". A esto añade que los datos almacenados "tienen validez legal para analizar las causas de un accidente o incidente ferroviario; verificar el cumplimiento de las normativas de seguridad y señalización, y monitorear la interacción entre el personal de conducción y los sistemas del tren".
No obstante, el procedimiento se desarrollará por un técnico cualificado, con medios específicos y con la colaboración del fabricante y de las empresas ferroviarias. Además de las cajas negras, la CIAF custodia en sus instalaciones un grabador utilizado para las cámaras de seguridad localizadas en los coches del tren Iryo. En este caso, la Guardia Civil precisa que la extracción de información "debe realizarse de determinada forma, ya que, transcurridos siete días desde el momento de la grabación, los datos pueden llegar a corromperse y no recuperarse". Este proceso solo puede efectuarlo el fabricante del equipo.
La apertura de las cajas negras, prevista inicialmente para el pasado enero, ha sido autorizada en los últimos días por la jueza titular de la plaza 2 de Instrucción de Montoro. Contará con la presencia de la Policía Judicial (Guardia Civil) y de un letrado de la Administración de Justicia, quienes levantarán actas sobre la diligencia practicada.
La Junta de Andalucía se personará en la causa
En otro orden de cosas, la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha afirmado este miércoles, en una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, que la Junta de Andalucía se personará "próximamente" en el procedimiento judicial iniciado para esclarecer el origen del siniestro y determinar, en su caso, posibles responsabilidades. Según informa Efe, Carolina España ha indicado que los servicios jurídicos ya trabajan para formular el escrito de personación. También ha avanzado que la decisión será adoptada, en su momento, por el Consejo de Gobierno.
- La borrasca Regina llega a Andalucía: cuatro provincias con avisos y lluvia de barro en estas zonas el martes y miércoles
- Susana Díaz se ofrece a ayudar a María Jesús Montero en la campaña: 'Siempre que me llame el partido allí estaré
- Sevilla abrirá 54 nuevos hoteles, diez de ellos de lujo: 'Podemos aguantar más turismo
- Así serán las torres de diez plantas junto a Jardines de Hércules en Sevilla: aprobada su construcción de forma definitiva
- El precio de conmemorar el quinto centenario de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla: sólo el desfile del 28F costó 185.000 euros
- La Junta abre la puerta a una mayor ampliación de la línea 2 por el Aljarafe y estudiará las propuestas de los alcaldes
- Dos Hermanas vuelve a sacar a subasta la fallida Ciudad de la Energía más de 15 años después por cuatro millones de euros
- Matalascañas empieza a ver la luz: acuerdo entre administraciones para dar una solución estructural a la playa y a Doñana