Sorteos
Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este domingo 8 de marzo de 2026
Este es el número ganador del sorteo del Sueldazo de la ONCE de este domingo 8 de marzo de 2026
El Sorteo del Sueldazo de la ONCE ha tenido lugar este domingo 8 de marzo de 2026 y ha correspondido como premio principal al número 55714, con la serie 040. Los premios adicionales son los números: 85698, serie 051; 88539, serie 035; 57131, serie 025 y 89392, serie 034.
En el sorteo del Sueldazo del fin de semana de la ONCE, que se lleva a cabo todos los sábados y domingos desde Madrid a partir de las 21:25 horas, ofrece la posibilidad de obtener un sueldazo de 5.000€ al mes durante 20 años, además de 300.000 € al contado.
Los premios en este sorteo se distribuyen de la siguiente manera:
■ Un primer premio consiste en 300.000 € al contado, junto con 5.000 € al mes durante 20 años para las cinco cifras y serie del boleto.
■ Se otorgan 54 premios de 20.000 € a las cinco cifras.
■ 495 premios de 200 € a las cuatro últimas cifras.
■ 4.950 premios de 30 € a las tres últimas cifras.
■ 49.500 premios de 4 € a las dos últimas cifras.
■ Además, hay 495.000 premios de 2 € a la última cifra.
El sorteo también incluye números adicionales con sus respectivos premios:
■ Cuatro premios de 2.000 € al mes durante 10 años para las cinco cifras y serie de la 2ª a la 5ª extracción.
■ 216 premios de 400 € a las cinco cifras de la 2ª a la 5ª extracción.
Es importante tener en cuenta que en un mismo cupón solo se pueden acumular premios de primera y segunda categoría, y el cupón caduca después de 30 días naturales contados desde el sorteo correspondiente.
En casos en los que no se haya vendido algún premio de la segunda categoría, la ONCE acumulará un importe de 240.000 € para aumentar los premios al contado de 1ª y 2ª categoría en futuros sorteos. Los detalles sobre la asignación de premios anteriores se pueden consultar en la sección correspondiente.
La emisión total del producto está compuesta por 100.000 números de cinco cifras, que van desde el 00000 al 99999, y se incluye un número de serie que varía entre el 1 y el 55.
Para consultar los demás sorteos de cada día en El Correo de Andalucía puede acceder a la información a través del siguiente enlace: Resultados de sorteos.
- Eugenia Martínez de Irujo: 'Mi madre era muy libre, pero tenía un enorme sentido de la responsabilidad
- Así se transformará el antiguo centro comercial Zona Este: tres edificios de hasta nueve plantas con una plaza abierta
- Sevilla aprueba el precio por ir al baño: costará 70 céntimos entrar en cualquier aseo público
- Una DANA llegará el lunes a Andalucía y las lluvias pueden alargarse al miércoles: estas son las zonas afectadas
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 7 de marzo de 2026
- El restaurante favorito de los famosos está en este municipio de Sevilla: se han podido ver por allí a Keanu Reeves, Carlos Sobera y Tamara Gorro
- Expertos en Urbanismo analizan los nuevos barrios de Palmas Altas o Sevilla Este: 'La vivienda es lo primero, los servicios llegan después
- Andalucía alberga la mitad de las minas de España que ya extraen los metales más preciados para la transición energética