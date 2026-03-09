Albert Sáez, director de EL PERIÓDICO: "Hacer buen periodismo es la mejor receta contra la desinformación"

En un mundo convulso, sin reglas de juego y marcado por la polarización política, el director de EL PERIÓDICO y director general de Contenidos de Prensa Ibérica, Albert Sáez, ha reivindicado el periodismo como el mejor revulsivo para combatir la desinformación y ganarse la confianza y la fidelidad de los lectores para, así, evitar que caigan en las redes del populismo y los pseudomedios. Una batalla que ha reconocido compleja, pero que no impide que el periodismo viva "uno de los mejores momentos de su historia" porque "la gente consume más información que nunca", lo que obliga a "proteger el periodismo con responsabilidad editorial y social".

"El periodismo es más necesario que nunca porque forma parte de un conjunto de instituciones que surgieron con la Ilustración que hay que defender frente al totalitarismo y las formas de destrucción de la democracia", ha defendido Sáez durante un coloquio en Barcelona organizado por Fórum Europa-Tribuna Catalunya, moderado por el decano del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Joan Maria Morros. El director de EL PERIÓDICO ha advertido de que "la primera forma de manipulación de la información es la ignorancia", por lo que ha apostado por "crear unas condiciones y unas dinámicas de trabajo que permitan hacer buen periodismo". "Hacer buen periodismo es la mejor receta contra la desinformación", ha remachado.

Albert Sáez, director de EL PERIÓDICO, en un momento del coloquio en el hotel Palace de Barcelona. / Jordi Otix / EPC

Credibilidad y responsabilidad

Sáez ha señalado la credibilidad y la responsabilidad de los diarios como la clave para mantener la confianza y la fidelidad de los lectores en un entorno marcado por las nuevas formas de comunicación digital, las redes sociales y la inteligencia artificial (IA). Por eso ha querido marcar una diferencia clara entre los distintos tipos de medios: "La esencia del periodismo es destapar mentiras, identificar a la gente que no explica la verdad, como lleva haciendo 200 años. Distribuir información no es periodismo, no hay noticia si no hay hecho contrastado por varias fuentes. Por eso cuando no cumplimos las reglas del periodismo, la gente confía en otras fuentes de información".

Enlazando esta reflexión con la situación política internacional, el director de EL PERIÓDICO ha admitido que, "en un mundo sin reglas, informar también es más complicado" porque muchas veces el periodismo se deja llevar por la "mentalidad TikTok", en la que todo pasa en un instante y luego se olvida. "A veces, la gente consume cosas que no tienen la consistencia suficiente para ser consideradas periodismo, pero eso no puede llevarnos a pensar que el mundo de antes era mejor que el de ahora". En este sentido, se ha felicitado por la intención del Gobierno central de regular los pseudomedios, aunque le ha reprochado que los medios convencionales han estado "muy solos" en esta lucha en los últimos años.

El conseller de Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, y el expresidente de la Generalitat, José Montilla, durante el coloquio. / Jordi Otix / EPC

Cómo combatir a los populismos

Como reflexión de fondo, Sáez ha cuestionado el aforismo de que "las buenas noticias no son noticia" en que se ha basado el periodismo durante décadas. "Si solo explicamos las cosas que funcionan mal, la gente piensa que el mundo es un desastre y que vivimos mucho peor que hace 30 años. En ese caldo de cultivo, llegan los populistas y construyen el discurso de que con Franco vivíamos mejor. No podemos ser medios naif, pero hay que explicar las cosas que van bien y las cosas que van mal", ha razonado. Y aunque ha reconocido que no es fácil combatir el discurso de la ultraderecha "porque es una masa muy heterogénea que suma componentes muy diferentes", ha abogado por "auscultar su discurso" y contrastarlo con datos para "no dejarles hacer monólogos".

"No sirve expulsarlos del debate alegando que son fascistas porque muchos de los problemas que señalan son aquellos de los que nos da pereza hablar", ha asegurado. Un desafío muy complicado en estos tiempos de "gran convulsión", que Sáez ha atribuido sobre todo al presidente de EEUU, Donald Trump. "La persona que dirige el gobierno más importante del mundo no respeta las reglas. No es un empresario, es un subastero". Y como ejemplo del papel que los medios tienen en este contexto, ha subrayado la necesidad de abordar con responsabilidad el debate sobre la política de defensa europea: "Hay que explicarla de manera que la gente entienda la importancia de la autonomía estratégica, sin que parezca que hemos vuelto a la guerra fría".

El director de EL PERIÓDICO, Albert Sáez, durante el coloquio. / Jordi Otix / EPC

El rol de EL PERIÓDICO

Pese al caída generalizada de audiencia de las ediciones impresas de los diarios, Sáez ha hecho un alegato sobre la importancia de seguir leyendo los diarios de papel porque la ciudadanía necesita "orden y jerarquía ante el torrente de información que manejamos". "Los diarios somos los borradores de los historiadores, servimos para conservar la memoria sobre las cosas. Los medios, en general, ordenamos la información", ha afirmado el director de EL PERIÓDICO, para quien la IA "es una oportunidad y un reto" que hay que saber afrontar sin caer en los errores que cometieron los medios con la eclosión de los buscadores. "Nos dejamos perder la batalla de los derechos de autor. Al final, hay mucha información, pero siempre hay alguien que elaboración esa información", ha razonado.

Sobre el papel que juega EL PERIÓDICO en el mundo actual, su director ha asegurado que el diario "se encuentra en un buen momento porque mantiene la fidelidad de sus lectores, una redacción muy dinámica y con gente capaz de trabajar en distintos formatos, y unos objetivos editoriales muy claros: el progreso de las personas sin dañar el planeta". "Y la audiencia nos reconoce ese esfuerzo", ha remachado, aludiendo a los últimos datos de audiencia digital, que sitúan a EL PERIÓDICO como la cabecera líder en Catalunya y sexta en el conjunto de España.

Albert Sáez conversa con Carles Escolà, secretario de Mitjans de Comunicació de la Generalitat; Fèlix Noguera, director general de Prensa Ibérica en Catalunya y Baleares; y Oriol Duran, fundador de Brama Comunicació. / Jordi Otix / EPC

La importancia de la prensa local

En paralelo, Sáez ha ensalzado la contribución que supone para EL PERIÓDICO formar parte de un grupo editorial con 27 diarios en toda España. "La batalla contra la desinformación también se juega a nivel local. La prensa local resiste mejor que la prensa generalista porque tiene más vínculo con los lectores, que sienten más suyos a los diarios porque les hablan de lo que pasa a su alrededor sin aires de grandeza. Los diarios defienden los intereses de sus territorios más allá de partidos e intereses porque hablan directamente con los ciudadanos", ha concluido.

Al coloquio han asistido como invitados el conseller de Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch; el expresidente de la Generalitat José Montilla; el presidente de Pimec, Antoni Cañete; la Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas; el secretario de Mitjans de Comunicació de la Generalitat, Carles Escolà; el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera; los exconsellers Joan Ignasi Elena y Felip Puig; la diputada de ERC en el Parlament Marta Vilalta, entre otros invitados. Antes de la conversación, Albert Sáez ha sido presentado por Astrid Barrio, profesora de Ciencia Política de la Universitat de València y miembro del Comité Editorial de EL PERIÓDICO.