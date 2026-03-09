Alberto Herrera y Blanca Llandres, padres de su primer hijo: “Es el día más feliz de mi vida”

El locutor radiofónico Alberto Herrera y su mujer, Blanca Llandres Parejo, se han convertido en padres de su primer hijo. El pequeño, llamado Marcos, nació este sábado 7 de marzo en un hospital de Sevilla, apenas cinco meses después de la boda de la pareja.

Minutos después de anunciar la noticia, el hijo del periodista Carlos Herrera atendió a los medios a las puertas del hospital, visiblemente emocionado. “La madre está fantástica. Es un milagro, la verdad. Y el niño es un muñeco, es precioso y estamos felices”, confesó con una gran sonrisa.

El recién nacido ha pesado 3,235 kilos y, según explicó el propio Herrera, el parto se desarrolló con normalidad y rapidez. “Fue un parto rápido y ha salido todo fantástico”, señaló, dedicando además unas emotivas palabras a su mujer: “Mi mujer es lo mejor que me ha pasado en la vida. Es el día más feliz, los días más felices de mi vida”.

Entre bromas, el locutor también comentó que el pequeño guarda cierto parecido con su abuelo. “Tiene las orejas pegaditas como el abuelo y él dice que es igual a él”, dijo entre risas.

Herrera destacó la admiración que siente por su esposa tras el nacimiento del bebé: “Mi mujer ahora mismo es una heroína. Es el mayor regalo que me ha dado Dios en la vida”. Además, aseguró que su deseo es que su hijo se parezca a su madre, a quien definió como “la persona más maravillosa que me he cruzado nunca”.

El recién estrenado padre también bromeó sobre las primeras señas de identidad del pequeño Marcos: “Ya es más bético que el escudo, ya tiene su camiseta del Betis, su carnet y su micrófono de COPE”.

La familia vive estos días con enorme alegría. “Mi padre está loco de contento, mi madre también”, explicó Herrera, que también destacó la presencia de su hermana Rocío, desplazada a Sevilla para conocer a su sobrino.

La emoción de la abuela materna

También se mostró emocionada Nieves Parejo, madre de Blanca y abuela del recién nacido, que confirmó que todo el proceso transcurrió con normalidad. “Ha ido todo estupendamente. Un niño precioso, una monería”, aseguró.

Según relató, el parto duró entre cuatro y cinco horas y tanto la madre como el bebé se encuentran en perfecto estado. “La madre estupendamente, una jabata. Y el padre también loco de contento”, añadió sonriente.

Tras el nacimiento, la familia ha recibido numerosas felicitaciones y muestras de cariño. El propio Alberto Herrera quiso agradecer los mensajes recibidos y adelantó que tanto Blanca como el pequeño recibirán el alta hospitalaria en breve para regresar a casa.