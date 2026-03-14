Sociedad
La boda de Luis Domecq y Myriam Gonzalo reúne en Sevilla a Claudia Osborne, El Juli y otros rostros de la alta sociedad
La ceremonia ha sido en la Real Parroquia de Santa María Magdalena
Sevilla ha sido escenario este fin de semana de una de las bodas más destacadas de la crónica social. Luis Domecq y Myriam Gonzalo han celebrado su enlace en la capital andaluza en una ceremonia marcada por la elegancia, la discreción y la presencia de conocidos apellidos de la alta sociedad española.
La pareja se dio el “sí, quiero” en la Real Parroquia de Santa María Magdalena, uno de los templos más emblemáticos del centro de la ciudad. Tras la ceremonia religiosa, los invitados se trasladaron a una hacienda sevillana, donde tuvo lugar la celebración en un ambiente familiar y muy cuidado.
Invitados del mundo empresarial, taurino y social
Entre los asistentes destacó la presencia de varios nombres relevantes del ámbito empresarial y social. Hasta Sevilla se desplazó José Manuel Entrecanales, tío del novio y figura destacada del mundo empresarial. También acudieron Rosario Domecq y su marido, el torero Julián López “El Juli”, muy vinculados al entorno familiar.
Otra de las invitadas fue Claudia Osborne, que asistió acompañada de su marido, José Entrecanales, en una boda que reunió a familiares y amigos relacionados con el mundo empresarial, la hípica y el ámbito taurino.
Una boda elegante y sin estridencias
La celebración destacó por su estilo elegante y discreto. Myriam Gonzalo lució un vestido de novia de inspiración clásica y romántica, muy acorde con el ambiente sevillano y el carácter tradicional de la ceremonia.
Por su parte, Luis Domecq refuerza con este enlace un perfil muy ligado a una familia con fuerte presencia en la alta sociedad española, combinando su trayectoria profesional con el peso de unos apellidos muy reconocidos en los círculos sociales y empresariales del país.
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