El segundo premio de la Lotería Nacional reparte suerte en Córdoba

El segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 14 de marzo ha dejado parte de la suerte en Andalucía, concretamente en Córdoba capital, gracias al número 29.203.

Este número, dotado con 120.000 euros al número, ha sido consignado en un punto de venta situado en la avenida del Zafiro de Córdoba, desde donde se han vendido algunos de los décimos premiados. Además de en la capital cordobesa, el número también se ha distribuido en diferentes localidades de Madrid, Asturias, Valencia, Baleares y Castilla y León.

El primer premio ha caído en Alicante

De esta forma, el sorteo vuelve a dejar un pellizco de fortuna en Andalucía, donde algunos agraciados podrán celebrar este premio de la Lotería Nacional.

Por su parte, el primer premio del sorteo, correspondiente al número 52.847 y dotado con 600.000 euros al número, ha recaído íntegramente en un punto de venta de la ciudad de Alicante, donde se ha vendido en exclusiva.