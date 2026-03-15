El emotivo adiós a Gemma Cuervo: desde Paz Vega y Maribel Verdú hasta Isabel Díaz Ayuso, se despiden de la actriz

El mundo de la cultura ha dado este fin de semana el último adiós a Gemma Cuervo, una de las actrices más queridas y respetadas de la escena española, fallecida a los 91 años tras una larga y prolífica carrera en teatro, cine y televisión. Familiares, amigos, compañeros de profesión y representantes del ámbito cultural y político han acudido a despedir a la intérprete en la capilla ardiente instalada en el Tanatorio de La Paz, en Madrid.

La actriz deja tras de sí una trayectoria de décadas marcada por su talento y cercanía, así como el recuerdo de una figura muy querida dentro y fuera de los escenarios. Numerosos rostros del mundo artístico han querido destacar no solo su legado profesional, sino también su calidad humana y su generosidad con compañeros y nuevas generaciones de actores.

Un referente para varias generaciones

El actor Roberto Álvarez ha recordado a Gemma Cuervo como una de esas intérpretes que sostienen la profesión “desde dentro”, destacando su entrega absoluta al oficio y el respeto con el que trataba a todos los miembros de un equipo, desde técnicos hasta actores jóvenes.

Por su parte, la abogada y política Cristina Almeida ha subrayado su papel como pionera para muchas mujeres en el mundo de la cultura, resaltando cómo su carrera abrió camino a otras actrices en una época especialmente complicada para ellas dentro de la profesión.

Muy emocionada, Maribel Verdú ha definido a la actriz como parte de su “segunda familia”, recordando los años compartidos en rodajes y camerinos, así como el apoyo personal que siempre encontró en ella.

Una actriz querida dentro y fuera de los escenarios

También el escritor y presentador Boris Izaguirre ha querido rendirle homenaje recordando su elegancia, su sentido del humor y su capacidad para llenar de luz cualquier escenario o plató.

El estilista Alberto Cerdán ha destacado su cercanía y confianza con todos los profesionales que la rodeaban, mientras que el actor Alberto Closas (hijo) ha aprovechado la despedida para reivindicar un mayor reconocimiento institucional a figuras de su talla cuando aún están vivas.

El actor Luis Miguel Seguí ha recordado algunos momentos vividos junto a ella en rodajes, donde Cuervo solía rebajar la tensión entre tomas con su ingenio y su capacidad para hacer reír a todo el equipo.

El cariño de compañeros y autoridades

Entre las autoridades presentes en el tanatorio se encontraba la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha lamentado la pérdida de una actriz que, según ha señalado, “llegó al corazón de millones de espectadores” gracias a sus papeles en series y películas ya clásicas.

Sus hijos, Cayetana, Fernando y Natalia Guillén Cuervo, han agradecido las numerosas muestras de cariño recibidas y han destacado la vida “prolífica” de su madre, tanto en el ámbito profesional como en el personal.

Con su fallecimiento, España pierde a una de las figuras más emblemáticas de su escena artística, una intérprete que dejó huella en varias generaciones y cuyo legado permanecerá vivo en la memoria de la cultura española.