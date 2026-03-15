Irene Rosales rehace su vida junto a Guillermo en plena guerra mediática con Kiko Rivera

Irene Rosales atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida tras su enfrentamiento público con Kiko Rivera, pero en medio de la polémica ha encontrado un importante apoyo en su nueva pareja, Guillermo, que se ha convertido en su principal refugio personal.

La sevillana ha decidido romper su silencio y contar por primera vez su versión de lo ocurrido durante su matrimonio con el hijo de Isabel Pantoja. Lo hizo en el programa ‘¡De Viernes!’, donde relató algunos de los episodios más difíciles de sus once años de relación, marcados —según aseguró— por infidelidades reiteradas por parte del DJ.

Rosales confesó que el momento que más le afectó coincidió con la muerte de su madre, cuando descubrió que Rivera “tonteaba” con una camarera de un bar de copas, una situación que, según explicó, le “partió el alma”. Aunque durante años intentó perdonar y seguir adelante, finalmente el desgaste terminó provocando la ruptura definitiva del matrimonio, que se anunció oficialmente en agosto de 2025.

Indirectas de Kiko Rivera

Las declaraciones de Irene no han sentado bien a Kiko Rivera, que ha reaccionado a través de sus redes sociales con varios mensajes que muchos interpretan como indirectas hacia su exmujer. El DJ también ha mostrado públicamente su relación con su actual pareja, Lola García, con quien presume de estabilidad en esta nueva etapa.

Mientras tanto, Irene ha optado por mantener un tono más calmado y evitar entrar en enfrentamientos públicos. Durante su intervención televisiva dejó claro que no quiere alimentar la polémica y que incluso ve con buenos ojos el posible acercamiento entre Kiko Rivera y su madre, Isabel Pantoja, especialmente por el bienestar de sus hijas.

En esta nueva etapa, Guillermo se ha convertido en una figura clave en su vida. El empresario acompañó a Irene a Madrid para su entrevista televisiva y ambos se dejaron ver juntos paseando, tranquilos y cariñosos, reflejando la complicidad que mantienen.

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Para la sevillana, esta relación representa ahora un nuevo comienzo, centrado en su tranquilidad personal, su familia y en dejar atrás definitivamente el capítulo de su vida junto a Kiko Rivera.