Un andaluz, a punto de llevarse los 126 millones del bote de La Primitiva
Hoy se jugaba el bote mayor de la historia del sorteo, 126 millones de euros, y ha habido un acertante
La Primitiva ha dejado este lunes un premio histórico al registrar el mayor bote de su historia, dotado con 126 millones de euros, que ha ido a parar a un único acertante de la categoría especial —seis aciertos más reintegro— validado en la administración situada en la calle Francisco Montejo, 11, en Salamanca. Se trata del mayor premio acumulado alcanzado nunca por este sorteo.
A punto de conseguirlo un andaluz
Además del boleto agraciado con el gran bote, en la primera categoría —seis aciertos— se han contabilizado tres acertantes, cada uno de los cuales percibirá 364.193,19 euros. Uno de esos boletos fue sellado también en la misma administración de Salamanca donde se validó el premio especial, mientras que los otros dos fueron repartidos a través de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, en Vall d'Uixó (Castellón) y en Roquetas de Mar (Almería), este último por un número no se lleva el premio máximo, aunque tendría que compartirlo con el acertante de Salamanca.
En la segunda categoría, correspondiente a cinco aciertos más el complementario, se han registrado cuatro boletos premiados con 44.293,77 euros cada uno. Estos premios han sido validados en Córdoba, Santiago de Compostela, Jaén y Mocejón (Toledo), en un sorteo que ha repartido además 190 premios de tercera categoría, dotados con 1.709,58 euros, y 9.779 de cuarta, con 48,31 euros por boleto.
El reparto de premios se completa con 175.367 acertantes de quinta categoría, que recibirán 8 euros, y 930.144 reintegros premiados con un euro. La recaudación ha sido de 9.679.675 euros.
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