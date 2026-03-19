Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE: Resultado del sorteo de este jueves 19 de marzo de 2026

El Sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE ha tenido lugar este jueves 19 de marzo y ha correspondido al número 72181 con la serie 072.

Datos del sorteo: qué premios da y cuánto se lleva Hacienda

La ONCE celebra este 19 de marzo a las 21:25 horas una nueva edición del Cupón Extra del Día del Padre 2026, uno de los sorteos especiales más señalados de estas fechas. Con un precio de 5 euros por cupón, un acertante se puede llevar un premio principal de 17 millones de euros.

El sorteo repartirá más de un millón de premios, lo que amplía notablemente las opciones de obtener alguna cuantía. Entre los premios principales figura un premio de 17.000.000 de euros a las cinco cifras y serie, además de 99 premios de 40.000 euros a las cinco cifras, 900 de 1.500 euros a las cuatro últimas cifras y otros miles de premios menores.

En concreto, también se distribuirán 9.000 premios de 100 euros a las tres últimas cifras, 90.000 premios de 10 euros a las dos últimas y 900.000 premios de 5 euros a la última cifra. De este modo, el Cupón Extra del Día del Padre mantiene su atractivo no solo por el gran premio, sino también por el elevado volumen de boletos premiados.

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En cuanto al cobro, los premios obtenidos a través de JuegosONCE se ingresarán automáticamente en la cuenta del usuario. Respecto a la fiscalidad, los premios inferiores a 40.000 euros están exentos de impuestos, mientras que en aquellos iguales o superiores a esa cantidad solo tributa al 20% la parte que exceda de los 40.000 euros, tal y como establece la normativa vigente.