Lotería Nacional: Resultado del sorteo especial por el Día del Padre de este sábado 21 de marzo de 2026

El Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional por el Día del Padre ha tenido lugar este sábado 21 de marzo y ha correspondido a los siguientes números: el primer premio ha recaído en el número 34.302; el segundo premio al 73.943. La fracción ha sido para el número 10 y la serie ganadora corresponde al 6; los reintegros han sido los números 2, 3 y 6.

Cómo se juega a la Lotería Nacional de los sábados

El sorteo de los sábados de la Lotería Nacional es el más importante de la semana y cuenta con una emisión de diez series de 100.000 billetes cada una. Cada billete cuesta 60 euros y se divide en décimos de 6 euros. En total, se destina alrededor del 70% de la emisión a premios, lo que supone unos 42 millones de euros repartidos entre los participantes.

En este sorteo extraordinario se jugaba un Premio Especial de 15.000.000 de euros, además de un Primer Premio de 130.000 euros y un Segundo Premio de 25.025 euros, además de miles de premios menores.

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