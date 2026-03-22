No hay fronteras para la gestión del agua

El acceso a un servicio de abastecimiento y saneamiento de máxima calidad constituye el primer peldaño de la salud y el progreso. En pleno siglo XXI, la tecnología y la experiencia de las empresas gestoras deben asegurar que cualquier ciudadano, independientemente de su ubicación geográfica, reciba un servicio de la misma calidad.

Para Aqualia, la entrada en nuevos mercados no solo implica el despliegue de redes e infraestructuras, si no el compromiso de extender este "hilo azul" para que la igualdad de oportunidades sea una realidad en todos los territorios. Actualmente, esta responsabilidad alcanza a 44,9 millones de ciudadanos en 19 países de cuatro continentes.

La presencia de compañías líderes en la gestión del agua genera un efecto de transferencia de conocimiento. Al implantar modelos avanzados de la mano de equipos expertos, los operadores especializados democratizan el acceso a un recurso vital. La tecnología y la digitalización funcionan como palancas para el progreso de los territorios.

Operarios de Aqualia en unas instalaciones / Aqualia

Durante el año 2025, Aqualia produjo 1.157 millones de m³ de agua potable y 1.550 millones de m³ de agua residual depurada apta para ser devuelta a la naturaleza. En términos energéticos, el 44,76% de la energía consumida por la compañía provino de fuentes renovables, avanzando en su hoja de ruta para alcanzar la neutralidad climática en el año 2050.

En 2025, Aqualia invirtió más de 13,5 millones de euros en digitalización

Digitalizar el agua para preservarla

El progreso en la gestión hídrica se apoya de forma decisiva en la innovación. En 2025, la empresa invirtió más de 13,5 millones de euros en transformación digital, sumando casi 50 millones en el último trienio. Esta apuesta permite integrar tecnologías avanzadas a través del ecosistema Aqualia Live. Mediante el uso de Inteligencia Artificial y Big Data, la compañía optimiza la eficiencia operativa, predice la demanda y detecta fugas de forma temprana.

El impacto en el usuario es directo: ya operan más de 855.000 contadores inteligentes, lo que permite a los ciudadanos monitorizar su consumo en tiempo real y fomentar el ahorro. Según el XVIII Estudio de la Asociación Española del Agua Urbana (DAQUAS), la telelectura en España se ha triplicado en cuatro años, cubriendo el 43% del parque de contadores. Esta evolución tecnológica ha permitido que el Agua No Registrada (ANR) caiga a un mínimo histórico del 19%, una cifra relevante en la lucha contra las pérdidas en las redes.

Cerca de 900.000 contadores inteligentes analizan millones de datos sobre el agua

No obstante, DAQUAS estima que el sector en España requiere una inversión anual de 350 millones de euros para atajar las pérdidas reales. El informe advierte que el ritmo actual de renovación de infraestructuras (0,2%) es insuficiente, situándose lejos del 2% necesario para garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo.

Aqualia trabaja para que el agua sea un derecho igualitario / Aqualia

Garantía global con impacto local

Aqualia aplica estándares internacionales para obtener resultados locales, garantizando la mejora continua en sus zonas de operación. Esto se refleja en la ampliación de sus certificaciones ISO en calidad y medio ambiente. Mientras que en Francia y México se han certificado las operativas de seguridad y salud, en Colombia se ha reforzado el bienestar del capital humano en contratos clave. Por su parte, en Arabia Saudí, el Laboratorio Central de Qassim ha obtenido la acreditación ISO 17025, y los clústeres Norte y Sur han blindado sus sistemas de gestión.

Con una estructura de más de 14.200 profesionales, la compañía trabaja para que el agua sea un derecho igualitario. Este impacto trasciende a menudo la gestión técnica: en Colombia, se han impulsado más de 100 acciones sociales; en Georgia, se asegura el acceso al agua en residencias de ancianos y hogares infantiles; y en República Checa, El programa "Remando juntos" ha financiado 170 proyectos locales propuestos por los empleados. Asimismo, los mecanismos de equidad, como los bonos y tarifas sociales, benefician a más de 3,5 millones de clientes a nivel mundial.

Mantener vivo el hilo azul significa asegurar que el progreso llegue a todos los territorios por igual / Aqualia

La gestión eficiente del agua es una condición indispensable para el desarrollo humano. La colaboración público-privada vincula a Aqualia con 42 universidades y 23 centros de investigación. Este ecosistema de innovación, unido al liderazgo en iniciativas como la alianza StepbyWater, sitúa a la compañía en el centro de un marco de colaboración multisectorial.

El objetivo final es transformar los desafíos en bienestar y oportunidades de crecimiento. Mantener vivo el hilo azul significa asegurar que el progreso llegue a todos los territorios por igual, consolidando el agua como un derecho universal que une e impulsa a toda la sociedad por igual.

Sistema de defensa hidráulica en Écija

Écija ha convivido históricamente con el riesgo de desbordamiento del río Genil, cuyas subidas de caudal superaban habitualmente los 7 metros de altura, provocando el caos en el casco urbano. Esta situación obligó a implementar una respuesta técnica que garantizara la estanqueidad y el aislamiento hidráulico. El sistema integral de defensa hidráulica de Écija, proyecto gestionado por la empresa mixta Aqua Campiña, en coordinación con las autoridades municipales, ha logrado mitigar los efectos devastadores que podrían haberse derivado de las últimas DANAS registradas en el sur de España.

Infraestructuras verdes y gestión sostenible en entornos regionales / Aqualia

La complejidad técnica del proyecto, conceptualizado en 2006, constituye un hito en la ingeniería de infraestructuras críticas. Con una inversión total de 39 millones de euros, el sistema logra la estanqueidad del casco urbano mediante un engranaje coordinado de tres componentes esenciales.

Por un lado, el desvío del Arroyo Argamasilla, una obra de ingeniería de 3,3 kilómetros acometida por la Junta de Andalucía por 30 millones de euros (2014) y que incluye un túnel diseñado para la gestión y desviación del caudal antes de su intrusión en el núcleo poblacional. Por otro lado, un muro de contención que se extiende 3,3 kilómetros por el margen izquierdo y 1,5 kilómetros por el derecho, funcionando como el elemento de interceptación frente al incremento del nivel del río.

Por último, el uso de cuatro estaciones de bombeo que funcionan como núcleo mecánico del sistema. Con una inversión de 9 millones de euros, su función es evitar el reflujo e inundación interna mediante la elevación del agua pluvial por encima del muro para su descarga en el cauce principal.

La efectividad de la infraestructura está supeditada a un protocolo de mantenimiento preventivo y correctivo con frecuencias semanales, quincenales, mensuales y anuales, coordinado por el Ayuntamiento y Aqua Campiña. Semanalmente se extraen 350 kg de sólidos de los sistemas de bombeo: 300 kg procedentes de la estación “Puente de Hierro” (que actúa como desbaste principal) y 50 kg de la “Plaza de la Tolerancia”. Estas tareas incluyen la limpieza de rejas de desbaste y el control de funcionamiento de compuertas, bombas y grupos electrógenos.

Este sistema integral de defensa hidráulica se posiciona como un referente de inversión en infraestructuras críticas y permite a Écija enfrentarse a fenómenos meteorológicos adversos con totales garantías de seguridad para los ciudadanos y el patrimonio local.