Un acertante en Andalucía se lleva el Sueldazo de la ONCE con 300.000 euros al contado más 5.000 euros al mes durante 20 años

Andalucía ha vuelto a convertirse en escenario de la fortuna con el Sorteo de Fin de Semana de la ONCE, que en esta ocasión ha dejado su mayor premio en La Línea de la Concepción. Un cupón agraciado con el Sueldazo ha repartido 300.000 euros al contado más 5.000 euros al mes durante 20 años, lo que suma un total de 1.500.000 euros, en una venta realizada por Antonio Jesús Moreno.

El vendedor de la ONCE Antonio Jesús Moreno. / El Correo

La suerte llega a La Línea de la Concepción

Antonio Moreno es vendedor de la ONCE desde 2018, y ha sido el encargado de llevar la suerte a la localidad gaditana en su paseo por la Calle Real. “Espero que al que le haya tocado le siente tan bien como a mí al enterarme” asegura. Moreno no daba crédito al conocer la noticia. “Aún no me lo creo. Pero seguro que mañana cuando se enteren todos me lo creo un poco más”. Antiguo albañil, Antonio llegó a la ONCE por una discapacidad física, y desde entonces está “muy contento de tener este trabajo, me ha descubierto facetas de mí que no sabía que tenía, y disfruto del trato con la gente, y más si como hoy les doy una alegría” comenta. “Me he quitado la espinita por fin” cuenta Antonio, que hace poco tuvo en sus manos un cupón premiado con un Sueldazo “pero se me escapó” dice, hoy aliviado. “Este premio es una alegría grandísima, a todos nos gustan las buenas noticias pero esta es una muy grande” concluye el vendedor.

El sorteo de ayer dejó el resto de premios de este sorteo fueron a parar a Baleares y Cataluña.

Cómo funciona el Sueldazo del Fin de Semana

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.