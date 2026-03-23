Semana Santa
El Ministerio de Igualdad anuncia que va a actuar tras el rechazo de la Cofradía de Sagunto a la entrada de las mujeres
La ministra, Ana Redondo, anuncia medidas y recuerda que las cofradías deben respetar la Constitución Española
EFE
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha advertido que las cofradías no están al margen de la Constitución y tienen que respetar la igualdad constitucionalmente reconocida, por lo que ha anunciado que el Gobierno va a actuar tras el rechazo de la Cofradía de Sagunto (Valencia) a la entrada de mujeres.
"La Semana Santa también tiene que ser igualitaria. Vamos a actuar", señala la responsable de Igualdad en redes sociales, después de señalar que las cofradías tienen que respetar la Constitución Española.
La Cofradía de la Purísima Sangre de Sagunt, como adelantó este diario, ha vuelto a rechazar que las mujeres puedan procesionar en la Semana Santa, tras la votación celebrada este domingo donde participaron 403 cofrades.
Por tercera vez desde 1999, el colectivo denegó esta opción defendida desde 2022 por el colectivo 'Semana Santa Inclusiva', que va a estudiar si lleva el asunto a los tribunales.
- Juan Antonio Salado, meteorólogo: 'Las posibilidades de lluvia durante la Semana Santa serán escasas
- Antonio Delgado: 'A partir del Lunes Santo no se ven lluvias generalizadas en Sevilla durante la Semana Santa
- Matías Almeyda reconoce su error en el Sevilla-Valencia: 'No me analicen por lo que digo, háganlo por el trabajo, y hoy no fue bueno
- La Feria de la Gamba de Punta Umbría celebra su 30 aniversario con récord de solicitudes y un acuerdo de 12.000 euros para su organización
- Cuándo y dónde recoger el programa de mano de 'El Llamador' de la Semana Santa de Sevilla de 2026
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 21 de marzo de 2026
- De cruz de mayo a fenómeno masivo: la Abnegación de San Bernardo llena las calles y reaviva el debate cofrade
- Susana Alonso, directora del documental sobre Cayetana de Alba: 'Nunca se llevó bien con Franco y le gustaba Felipe González