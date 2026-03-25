Gloria Camila defiende el baile viral de Ortega Cano: "A más de uno le gustaría llegar a esa edad y con esa flexibilidad"

José Ortega Cano ha vuelto a convertirse en protagonista inesperado de la actualidad social tras protagonizar un llamativo baile durante el concierto solidario de Glenda Gaby en la iglesia de San Antón de Madrid. Las imágenes, publicadas por la revista Diez Minutos, se difundieron rápidamente en redes sociales y en apenas unos minutos provocaron una oleada de comentarios y memes.

En el vídeo, el diestro aparece completamente entregado a la música, bailando con un capote y realizando movimientos que no pasaron desapercibidos para los asistentes. En un momento de la actuación, Ortega Cano incluso se tiró al suelo y encadenó varias posturas que han sido muy comentadas por su espontaneidad y por la intensidad con la que vivió la actuación.

La escena no tardó en hacerse viral y generó una gran repercusión en internet. Más allá del revuelo en redes, quien ha salido en defensa del extorero ha sido su hija, Gloria Camila, que se ha pronunciado ante las cámaras de Europa Press sobre la flexibilidad y energía mostradas por su padre. “Yo le he visto genial. Tiene una agilidad y una flexibilidad...”, aseguró con una sonrisa, dejando claro que está “súper orgullosa” de él.

La hija de Rocío Jurado quiso además restar importancia a las críticas y defendió que su padre disfrute libremente. “A más de uno le gustaría llegar a esa edad y con esa flexibilidad. Está poniendo en práctica el yoga, el pilates y la danza. Si él es feliz da igual lo que diga el resto”, afirmó.

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Durante su atención a los medios, Gloria Camila también fue preguntada por otros asuntos del panorama social, como la retirada temporal de Alejandra Rubio de la televisión tras las críticas recibidas por anunciar su segundo embarazo en exclusiva. La colaboradora consideró que, si necesita alejarse, está en su derecho de hacerlo. Además, evitó entrar en detalles sobre sus supuestos distanciamientos personales, limitándose a señalar que ha decidido “cerrar más el círculo” y que en estos momentos se encuentra “muy bien y muy tranquila”.