Sorteos
EuroDreams: Resultado del sorteo de este jueves 26 de marzo de 2026
Estos son los números ganadores del sorteo del EuroDreams celebrado este jueves 26 de marzo de 2026
Este jueves 26 de marzo de 2026 se ha celebrado el sorteo del EuroDreams y ya se conoce el resultado con los números ganadores. La combinación agraciada está formada por los números 11, 14, 30, 32, 34, 39. El número del sueño es el 5.
Cómo se juega al euroDreams
El EuroDreams es un sorteo europeo en el que cada apuesta consiste en seleccionar 6 números de una tabla de 40 y un número adicional llamado “Sueño”, elegido de una tabla de 5. El precio por apuesta es de 2,50 €, y puedes marcar los números manualmente o dejar que el sistema los elija al azar. Existen dos formas de jugar: mediante apuestas simples, en las que seleccionas 6 números y un “Sueño” (hasta 6 apuestas por boleto), o mediante apuestas múltiples, donde puedes marcar entre 5 y 10 números, generando más combinaciones y aumentando tus opciones de ganar.
Los sorteos se celebran los lunes y jueves, a las 21:45 horas (hora peninsular española), y tienen lugar en París (Francia). EuroDreams es un sorteo común a varios países europeos, entre ellos España, Francia, Portugal, Irlanda, Austria, Bélgica, Luxemburgo y Suiza, todos con la misma combinación ganadora. En España, su gestión y pago de premios corre a cargo de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).
Para consultar los demás sorteos de cada día en El Correo de Andalucía puede acceder a la información a través del siguiente enlace: Resultados de sorteos.
- Juan Antonio Salado, meteorólogo: 'A partir del Lunes Santo aumenta la incertidumbre y no se puede descartar lluvia”
- Las hermandades endurecen el mensaje: San Bernardo sigue la línea de La Milagrosa ante el descontrol en los pasos
- El Consejo de Hermandades alerta de que habrá cortejos de a cuatro esta Semana Santa por las cifras récord de nazarenos
- La Junta de Andalucía pacta una subida salarial para 120.000 sanitarios a través de complementos por carrera profesional y evaluación del desempeño
- El Sevilla-Madrid y el Barça-Betis coinciden con el fin de semana de las elecciones en Andalucía
- Sevilla pierde unos de sus dos cuadros del Greco: el marqués de la Motilla vende el 'Cristo en la Cruz' a la colección catalana Casacuberta-Marsans
- San Jacinto se prepara para la salida de La Estrella: una rampa de asfalto facilitará el tránsito de la cofradía
- Cuándo y dónde recoger el programa de mano de 'El Llamador' de la Semana Santa de Sevilla de 2026