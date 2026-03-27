Sorteos
Eurojackpot de la ONCE: Resultado del sorteo de este viernes 27 de marzo de 2026
Estos son los números ganadores del sorteo del Eurojackpot de la ONCE de este viernes 27 de marzo de 2026
El Sorteo del Eurojackpot de la ONCE ha tenido lugar este viernes 27 de marzo de 2026 y ya se conoce el resultado con los números ganadores. La combinación agraciada está formada por los números 21, 23, 25, 38, 40 con los soles 7 y 11.
El juego de Eurojackpot es un mega sorteo europeo que se comercializa simultáneamente en España y en otros 18 países del espacio económico europeo. Consiste en acertar 5 números de 50 números posibles y dos soles de entre 12 soles. Cada apuesta cuesta 2 euros.
Se celebra todos los martes y viernes en Helsinki (Finlandia), ofreciendo grandes botes cada semana, teniendo un bote mínimo garantizado de 10.000.000 € que crece de semana en semana en el caso de que no haya acertantes de primera categoría. Los botes se irán acumulando cada semana si no hay acertantes de primera categoría, pudiendo llegar a botes de 120.000.000 €.
La ONCE comercializa el Eurojackpot junto a Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa, Polonia y Grecia.
- Una caída del sistema de la Junta de Andalucía bloquea servicios sanitarios, las nóminas de los funcionarios y el registro electrónico
- La caída del sistema retrasa el cobro de las nóminas de los funcionarios andaluces a las puertas de la Semana Santa
- La Junta de Andalucía continúa con fallos en el sistema: recupera las nóminas de funcionarios pero siguen bloqueados pagos de multas e impuestos
- La Junta de Andalucía pacta una subida salarial para 120.000 sanitarios a través de complementos por carrera profesional y evaluación del desempeño
- La línea 3 de Metro eliminará uno de los carriles de la ronda histórica, ampliará espacio peatonal y recortará los jardines de la muralla
- Las hermandades endurecen el mensaje: San Bernardo sigue la línea de La Milagrosa ante el descontrol en los pasos
- El Sevilla-Madrid y el Barça-Betis coinciden con el fin de semana de las elecciones en Andalucía
- El Consejo de Hermandades alerta de que habrá cortejos de a cuatro esta Semana Santa por las cifras récord de nazarenos