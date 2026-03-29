Los cinco cobros más polémicos en bares y restaurantes en Semana Santa y cómo evitarlos

La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía ha recordado a las personas consumidoras y usuarias cuáles son sus derechos en bares y restaurantes, justo en momentos de máxima afluencia como la Semana Santa y otras celebraciones, cuando las reservas en establecimientos de restauración se disparan y conviene extremar la información y las garantías para la clientela.

Tal y como ha concretado la Administración autonómica en una nota, la clientela debe contar siempre con "información clara, veraz y accesible" antes de contratar cualquier servicio, así como con la garantía de que no se aplicarán prácticas abusivas o contrarias a la normativa vigente.

1. Cobrar por reservar mesa sin avisar

Una de las situaciones más habituales en fechas señaladas es que algunos establecimientos intenten cobrar un suplemento solo por gestionar la reserva. Según Consumo, esto no está permitido.

Sí pueden pedir una cantidad por adelantado para formalizar la reserva, pero solo si ese importe se descuenta después del total de la cuenta. Además, el local debe informar antes, de forma clara, de cuánto se paga y en qué condiciones.

Cómo evitarlo: antes de confirmar, pide que te indiquen por escrito o de forma visible si hay señal, cuánto es y si se descuenta del precio final.

2. Penalizaciones por cancelar sin información previa

Otro de los conflictos frecuentes en Semana Santa llega cuando un cliente cancela y el restaurante pretende quedarse con el dinero o aplicar una penalización.

Los bares y restaurantes pueden establecer condiciones de cancelación, especialmente si se anula con poco margen, pero solo si esas condiciones han sido comunicadas previamente. Deben detallar los plazos, los importes y en qué supuestos se aplican.

Cómo evitarlo: revisa siempre las condiciones de cancelación antes de reservar. Si no te informaron con antelación, esa penalización podría ser reclamable.

3. Cobros sorpresa por pan, picos o aperitivos

El clásico cargo inesperado por el pan, los picos o un aperitivo sigue siendo una de las mayores quejas de los consumidores. La norma es clara: solo pueden cobrarlo si se ha informado antes y si aparece reflejado expresamente en la carta o lista de precios.

Es decir, no basta con servirlo en la mesa. El precio debe ser visible para el cliente antes de consumirlo.

Cómo evitarlo: mira la carta antes de pedir y comprueba si esos productos aparecen con su precio. Si no están incluidos, puedes reclamar.

4. Imponer propina o recargar por pagar con tarjeta

Ni la propina es obligatoria ni un restaurante puede cobrarte un extra por pagar con tarjeta bancaria. La Junta recuerda que las propinas son siempre voluntarias y que no se pueden incluir de forma obligatoria bajo conceptos como “servicio”.

Sobre el pago, los establecimientos no están obligados a aceptar tarjeta, pero si no la admiten deben avisarlo claramente con antelación. Lo que no pueden hacer es aceptar tarjeta y añadir un recargo por usarla.

Cómo evitarlo: revisa si el local informa de los métodos de pago antes de sentarte. Y si en la cuenta aparece un cargo por servicio o por tarjeta, pide explicaciones y solicita la hoja de reclamaciones si procede.

5. Dar solo carta con QR o negar agua del grifo

Entre las prácticas que Consumo considera contrarias a la normativa está ofrecer la carta únicamente mediante código QR. La información sobre comidas y bebidas debe estar disponible también en formato físico, además de estar, como mínimo, en castellano.

Además, los clientes tienen derecho a pedir agua del grifo gratis. El establecimiento no puede obligar a consumir agua embotellada si el usuario solicita agua no envasada.

Cómo evitarlo: si solo hay carta digital, puedes pedir la versión física. Y si quieres agua del grifo, puedes solicitarla expresamente sin que te obliguen a pedir una botella.

Qué hacer si detectas una irregularidad

Si crees que un bar o restaurante está vulnerando tus derechos como consumidor, puedes pedir en el propio local la hoja de quejas y reclamaciones. También puedes acudir a Consumo Responde, al teléfono gratuito 900 21 50 80, o buscar asesoramiento en las OMIC y en los Servicios Provinciales de Consumo.

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