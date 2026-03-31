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Tráfico

Adiós a la baliza V-16: la Guardia Civil vigila la V-25 durante la Semana Santa

Con la operación salida en marcha, la DGT advierte sobre las obligaciones para los conductores, incluyendo el uso obligatorio de la V-16 y el cumplimiento de las normativas de las Zonas de Bajas Emisiones.

Multa de 200 euros por colocar la baliza V16 pero no encender las luces adecuadas

Multa de 200 euros por colocar la baliza V16 pero no encender las luces adecuadas

Lucía Feijoo Viera

Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

Con la operación salida de Semana Santa en marcha, la Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda a los conductores las obligaciones y novedades que entran en juego estas vacaciones. Desde la señalización de emergencia hasta el acceso a las grandes ciudades, hay varios aspectos que conviene tener claros antes de ponerse al volante.

La V-16, obligatoria en caso de avería

La baliza V-16 debe ir en la guantera de todo vehículo. Se trata del dispositivo luminoso de señalización que sustituye a los triángulos en caso de avería o accidente en carretera, y su uso es obligatorio. La DGT extrema la vigilancia sobre su cumplimiento durante los desplazamientos de Semana Santa.

Zonas de Bajas Emisiones: 200 euros de multa por acceder sin permiso

Desde el 1 de enero de 2026, muchas de las principales ciudades del país cuentan con Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), áreas donde se restringe el acceso a los vehículos más contaminantes. Acceder sin cumplir los requisitos supone una infracción grave de 200 euros, reducibles a 100 con pronto pago.

El acceso a estas zonas se regula mediante el distintivo medioambiental o V-25. Los vehículos con etiqueta 0 tienen acceso ilimitado y descuentos en aparcamientos y peajes. Los ECO disfrutan de ventajas más limitadas. Los vehículos con etiqueta C pueden circular sin restricciones generales salvo en episodios de alta contaminación, mientras que los de etiqueta B serán los primeros en verse afectados por las restricciones.

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Más allá de la V-16, la DGT regula otros dispositivos que los conductores deben conocer. La V-6 identifica vehículos de más de 12 metros con placas amarillas y borde rojo. La V-13 es la L verde que señaliza a los conductores noveles. La V-20 marca las cargas que sobresalen por la parte trasera del vehículo. La V-23 es la banda reflectante perimetral obligatoria en camiones y remolques.

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