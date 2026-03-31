Adiós a la baliza V-16: la Guardia Civil vigila la V-25 durante la Semana Santa

Con la operación salida de Semana Santa en marcha, la Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda a los conductores las obligaciones y novedades que entran en juego estas vacaciones. Desde la señalización de emergencia hasta el acceso a las grandes ciudades, hay varios aspectos que conviene tener claros antes de ponerse al volante.

La V-16, obligatoria en caso de avería

La baliza V-16 debe ir en la guantera de todo vehículo. Se trata del dispositivo luminoso de señalización que sustituye a los triángulos en caso de avería o accidente en carretera, y su uso es obligatorio. La DGT extrema la vigilancia sobre su cumplimiento durante los desplazamientos de Semana Santa.

Zonas de Bajas Emisiones: 200 euros de multa por acceder sin permiso

Desde el 1 de enero de 2026, muchas de las principales ciudades del país cuentan con Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), áreas donde se restringe el acceso a los vehículos más contaminantes. Acceder sin cumplir los requisitos supone una infracción grave de 200 euros, reducibles a 100 con pronto pago.

El acceso a estas zonas se regula mediante el distintivo medioambiental o V-25. Los vehículos con etiqueta 0 tienen acceso ilimitado y descuentos en aparcamientos y peajes. Los ECO disfrutan de ventajas más limitadas. Los vehículos con etiqueta C pueden circular sin restricciones generales salvo en episodios de alta contaminación, mientras que los de etiqueta B serán los primeros en verse afectados por las restricciones.

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Más allá de la V-16, la DGT regula otros dispositivos que los conductores deben conocer. La V-6 identifica vehículos de más de 12 metros con placas amarillas y borde rojo. La V-13 es la L verde que señaliza a los conductores noveles. La V-20 marca las cargas que sobresalen por la parte trasera del vehículo. La V-23 es la banda reflectante perimetral obligatoria en camiones y remolques.