Cuándo es el Cupón Extra Día de la Madre de la ONCE 2026 y cuánto se lleva Hacienda

El Cupón Extra Día de la Madre 2026 de la ONCE ya tiene fecha, en un sorteo al que se podrá optar a ganar un primer premio de 17.000.000 de euros, además de 99 premios de 40.000 euros y otros muchos más. El precio del cupón es de 5 euros.

Fecha y hora del sorteo

El sorteo del Cupón Extra Día de la Madre se celebrará el 3 de mayo de 2026 a las 21:25 horas. Quienes quieran comprar su cupón por internet podrán hacerlo en la web o app oficial de JuegosONCE hasta ese mismo día, 3 de mayo, a las 21:00 horas.

Una vez finalice el sorteo, los resultados del Cupón Extra Día de la Madre 2026 estarán disponibles para comprobar si el número jugado ha sido premiado. Si el cupón se ha comprado por internet en la web o app oficial de JuegosONCE, el importe del premio se ingresará automáticamente en la cuenta del usuario en la app o transferirse a una cuenta bancaria. Si la compra se realizó a través de un vendedor o en un punto de venta autorizado de la ONCE, el cobro dependerá de los canales habilitados por la organización.

Estos son los premios que se reparten

Además del premio mayor de 17 millones de euros, este sorteo reparte 99 premios de 40.000 euros a las cinco cifras, 900 premios de 1.500 euros a las cuatro últimas cifras, 9.000 premios de 100 euros a las tres últimas cifras, 90.000 premios de 10 euros a las dos últimas cifras y 900.000 premios de 5 euros a la última cifra.

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Cuánto se lleva Hacienda

En cuanto a la tributación, Hacienda no retiene nada en los premios inferiores a 40.000 euros, ya que esa cantidad está exenta. Si el premio supera ese importe, se aplica una retención del 20% únicamente sobre la parte que exceda de esos 40.000 euros, no sobre el total del premio.