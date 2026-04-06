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Misión de la NASA

Misión Artemis II, en directo: los astronautas se acercan al punto más cercano a la Luna

La misión de la NASA realiza este lunes su histórico sobrevuelo lunar, que incluirá su cara oculta

DIRECTO | La misión Artemis II llega a la cara oculta de la luna / Sara Fernández

Rubén Gargoi

José Luis Escudero

La misión Artemis II de la NASA cumplirá este lunes una serie de hitos durante su histórico sobrevuelo lunar, que incluirá su cara oculta: la tripulación superará el récord de distancia del Apolo 13, la nave Orión alcanzará su punto más cercano a la Luna y también su distancia máxima desde la Tierra, y además entrará en un eclipse solar.

Sigue la última hora de la histórica misión de la NASA, en directo:

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