Retiran el complemento alimenticio Bichota por incluir una sustancia para la disfunción eréctil

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha ordenado la retirada inmediata del complemento alimenticio Bichota al detectar en su composición sildenafilo no declarado, un principio activo empleado para tratar la disfunción eréctil y cuya presencia no figuraba en el etiquetado del producto.

Según ha informado el organismo, el producto se comercializaba como un complemento natural, ocultando su verdadera composición y sin haber sido evaluado ni autorizado como medicamento. La alerta se ha activado después de que el Grupo de Consumo de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía Judicial trasladara la información a la Aemps.

Presencia de un principio activo no declarado

Los análisis realizados por el Laboratorio Oficial de Control de Medicamentos han confirmado la presencia de sildenafilo en cantidades suficientes para producir efectos farmacológicos, lo que convierte legalmente al producto en un medicamento. Sin embargo, al no estar declarado en la etiqueta, supone un riesgo grave para la salud de los consumidores.

El sildenafilo actúa aumentando el flujo sanguíneo en el pene mediante la inhibición de la enzima fosfodiesterasa tipo 5 (PDE-5), pero su uso está contraindicado en numerosos pacientes, especialmente aquellos con enfermedades cardiovasculares, como infarto reciente, angina, insuficiencia cardiaca o arritmias. También está desaconsejado en personas con hipotensión, hipertensión no controlada, antecedentes de ictus o enfermedades graves hepáticas y oculares.

La Aemps advierte de que el consumo de este producto puede provocar efectos adversos graves, entre ellos problemas cardiovasculares como infarto de miocardio, arritmias, taquicardias o incluso muerte súbita. Además, presenta múltiples interacciones con otros medicamentos, lo que incrementa el riesgo en determinados pacientes.

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Ante esta situación, la agencia ha ordenado el cese inmediato de su comercialización y la retirada de todos los lotes del mercado, al tiempo que recomienda a los consumidores que se abstengan de utilizar este producto y consulten con un profesional sanitario en caso de haberlo consumido.