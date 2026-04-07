Sorteos
Eurojackpot de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 7 de abril de 2026
Estos son los números ganadores del sorteo del Eurojackpot de la ONCE de este martes 7 de abril de 2026
El Sorteo del Eurojackpot de la ONCE ha tenido lugar este martes 7 de abril de 2026 y ya se conoce el resultado con los números ganadores. La combinación agraciada está formada por los números 02-04-16-23-27 con los soles 05 y 08.
El juego de Eurojackpot es un mega sorteo europeo que se comercializa simultáneamente en España y en otros 18 países del espacio económico europeo. Consiste en acertar 5 números de 50 números posibles y dos soles de entre 12 soles. Cada apuesta cuesta 2 euros.
Se celebra todos los martes y viernes en Helsinki (Finlandia), ofreciendo grandes botes cada semana, teniendo un bote mínimo garantizado de 10.000.000 € que crece de semana en semana en el caso de que no haya acertantes de primera categoría. Los botes se irán acumulando cada semana si no hay acertantes de primera categoría, pudiendo llegar a botes de 120.000.000 €.
La ONCE comercializa el Eurojackpot junto a Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa, Polonia y Grecia.
- Cuándo empieza la Feria de Sevilla 2026, cuál es el día festivo y cuándo es la Noche del Pescaíto
- Luces y sombras en la Semana Santa 2026: una celebración brillante que recupera la normalidad pero con déficit en la organización
- La corrida del Domingo de Resurrección, en imágenes
- Cuándo empieza la Romería del Rocío 2026: fechas, horarios y cómo llegar a la aldea
- Estas son las horas en las que más lloverá en Sevilla este martes 7 de abril según la Aemet
- La resurrección de La Cartuja de Sevilla: en busca de nueva fábrica y diseños innovadores para conquistar el mercado internacional
- Sevilla está jugando ya en la liga de los aeropuertos grandes, hemos tenido un gran crecimiento de tráfico y de calidad
- Sevilla prepara su Feria a contrarreloj: portada al 95%, una nueva calle ya abierta y últimos retoques entre lluvias y obras