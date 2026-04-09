La baliza V16 llega a Correos: 90 oficinas en Sevilla ya la venden antes del verano
Conectadas a la DGT 3.0 y con cobertura de datos hasta 2038, las balizas V16 que vende Correos se activan en segundos y emiten una luz de alta intensidad durante 30 minutos
Correos impulsa la adaptación de los conductores a la nueva normativa vial al comercializar las balizas V16 de preseñalización, geolocalizables y homologadas por la Dirección General de Tráfico (DGT), que son obligatorias desde enero de 2026, en 90 oficinas de Sevilla. Estos dispositivos de seguridad vial también pueden adquirirse en Andalucía a través de más de 100 carteros y carteras rurales y en el marketplace Correos Market.
Con la entrada en vigor el 1 de enero de 2026 del Real Decreto 1030/2022, es obligatorio sustituir los triángulos de emergencia por las balizas V16, conectadas y homologadas por la Dirección General de Tráfico. Se trata de un pequeño dispositivo luminoso amarillo, dotado de conectividad, que se debe colocar en el techo del vehículo para indicar que el mismo ha quedado inmovilizado en la calzada o que su carga se encuentra caída sobre la misma, sin necesidad de abandonar el mismo, señala la empresa pública en un comunicado.
Seguridad vial y geolocalización
Estos aparatos emiten una luz 360º de alta intensidad de forma intermitente y continua durante unos 30 minutos y deben disponer de una batería con vida útil de al menos 18 meses. Los dispositivos, que deben llevarse en la guantera del vehículo, disponen de un sistema de geolocalización en tiempo real que incorpora un IMEI personalizado en cada baliza, por lo que, en caso de avería o accidente, se puede activar en cuestión de segundos y se conectará a la plataforma de la DGT 3.0 para transmitir su ubicación en tiempo real y avisar a otros usuarios de la vía de la situación de emergencia por medio de la señal luminosa.
Las balizas de preseñalización que comercializa Correos tienen cobertura de datos hasta 2038, según establece la normativa.
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