Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Precio viviendaCambia el tiempoListas PSOE andaluzEncuesta Rufián izquierdaParalizan torre VPOCrónica Braga-BetisEstabilización funcionariosEscuelas infantiles gratisNetanyahu y TrumpLas notas del BetisCambio fechas procesiones
instagramlinkedin

La baliza V16 llega a Correos: 90 oficinas en Sevilla ya la venden antes del verano

Conectadas a la DGT 3.0 y con cobertura de datos hasta 2038, las balizas V16 que vende Correos se activan en segundos y emiten una luz de alta intensidad durante 30 minutos

Una mujer adquiere una baliza V16 de la DGT en una oficina de Correos.

Una mujer adquiere una baliza V16 de la DGT en una oficina de Correos. / CORREOS

Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

Correos impulsa la adaptación de los conductores a la nueva normativa vial al comercializar las balizas V16 de preseñalización, geolocalizables y homologadas por la Dirección General de Tráfico (DGT), que son obligatorias desde enero de 2026, en 90 oficinas de Sevilla. Estos dispositivos de seguridad vial también pueden adquirirse en Andalucía a través de más de 100 carteros y carteras rurales y en el marketplace Correos Market.

Con la entrada en vigor el 1 de enero de 2026 del Real Decreto 1030/2022, es obligatorio sustituir los triángulos de emergencia por las balizas V16, conectadas y homologadas por la Dirección General de Tráfico. Se trata de un pequeño dispositivo luminoso amarillo, dotado de conectividad, que se debe colocar en el techo del vehículo para indicar que el mismo ha quedado inmovilizado en la calzada o que su carga se encuentra caída sobre la misma, sin necesidad de abandonar el mismo, señala la empresa pública en un comunicado.

Seguridad vial y geolocalización

Estos aparatos emiten una luz 360º de alta intensidad de forma intermitente y continua durante unos 30 minutos y deben disponer de una batería con vida útil de al menos 18 meses. Los dispositivos, que deben llevarse en la guantera del vehículo, disponen de un sistema de geolocalización en tiempo real que incorpora un IMEI personalizado en cada baliza, por lo que, en caso de avería o accidente, se puede activar en cuestión de segundos y se conectará a la plataforma de la DGT 3.0 para transmitir su ubicación en tiempo real y avisar a otros usuarios de la vía de la situación de emergencia por medio de la señal luminosa.

Noticias relacionadas y más

Las balizas de preseñalización que comercializa Correos tienen cobertura de datos hasta 2038, según establece la normativa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta enfrentará en las próximas semanas hasta 160 denuncias de mujeres afectadas por los cribados de cáncer de mama
  2. La Aemet avisa de un giro brusco del tiempo en Andalucía: de las lluvias al calor anómalo y otra vez al frío
  3. El Ayuntamiento de Sevilla paraliza el proyecto para la construcción de la torre de VPO en Miraflores tras fuertes protestas vecinales
  4. Una Semana Santa de retrasos: ranking de las hermandades que más incumplieron los horarios establecidos
  5. Sevilla prepara su Feria a contrarreloj: portada al 95%, una nueva calle ya abierta y últimos retoques entre lluvias y obras
  6. Tres provincias andaluzas, en aviso por lluvias este miércoles mientras llega una masa de polvo africano que traerá lluvia de barro
  7. A pleno sol y en obras para cruzar del centro a la Feria de Sevilla: los nuevos toldos del Puente de San Telmo se alargan a mayo
  8. Guía de deducciones fiscales de Andalucía en la declaración de la renta de 2026: academias de inglés, gimnasios, mascotas o celiaquía

El nuevo 'azulejo' gigante de Triana que arrasa en San Jacinto: "¡Vaya obra de arte, hijo!"

El nuevo 'azulejo' gigante de Triana que arrasa en San Jacinto: "¡Vaya obra de arte, hijo!"

La baliza V16 llega a Correos: 90 oficinas en Sevilla ya la venden antes del verano

La baliza V16 llega a Correos: 90 oficinas en Sevilla ya la venden antes del verano

Dos trabajadores se atrincheran en una grúa en el astillero de Navantia en San Fernando: "Os advertimos que a estos términos no queríamos llegar"

Dos trabajadores se atrincheran en una grúa en el astillero de Navantia en San Fernando: "Os advertimos que a estos términos no queríamos llegar"

Una veintena de municipios andaluces recuperan habitantes y salen de la 'lista negra' por riesgo de despoblación

Una veintena de municipios andaluces recuperan habitantes y salen de la 'lista negra' por riesgo de despoblación

Aumenta la densidad de mosquitos transmisores del virus del Nilo en Huelva y Sevilla con el arranque de la primavera

Aumenta la densidad de mosquitos transmisores del virus del Nilo en Huelva y Sevilla con el arranque de la primavera

Las primeras previsiones de la Feria de Abril de Sevilla: lluvia la Noche del Pescaíto y máximas de 31 grados

Las primeras previsiones de la Feria de Abril de Sevilla: lluvia la Noche del Pescaíto y máximas de 31 grados
Tracking Pixel Contents