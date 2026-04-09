Sorteos
Lotería Nacional: Resultado del sorteo de este jueves 9 de abril de 2026
Estos son los números ganadores del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves 9 de abril de 2026
El Sorteo de la Lotería Nacional ha tenido lugar este jueves 9 de abril y ha correspondido a los siguientes números: el primer premio ha recaído en el número 69844; el segundo premio al 43802; los reintegros han sido los números 4, 5, 3.
Cómo se juega a la Lotería Nacional de los jueves
El sorteo de los jueves de la Lotería Nacional pone en juego seis series de 100.000 billetes cada una, con un precio de 30 euros por billete, dividido en décimos de 3 euros. En total, se destina el 70% de la emisión a premios.
El reparto incluye un Primer Premio de 300.000 euros por serie, un Segundo Premio de 60.000 euros por serie y un total de 2.463.000 premios, lo que convierte a este sorteo semanal en una de las citas más tradicionales y esperadas del calendario de la Lotería Nacional. Por ejemplo, quien tenga un décimo premiado con el Primer Premio cobraría 30.000 euros, mientras que un décimo del Segundo Premio recibiría 6.000 euros.
Para consultar los demás sorteos de cada día en El Correo de Andalucía puede acceder a la información a través del siguiente enlace: Resultados de sorteos.
- La Aemet avisa de un giro brusco del tiempo en Andalucía: de las lluvias al calor anómalo y otra vez al frío
- La Junta enfrentará en las próximas semanas hasta 160 denuncias de mujeres afectadas por los cribados de cáncer de mama
- El Ayuntamiento de Sevilla paraliza el proyecto para la construcción de la torre de VPO en Miraflores tras fuertes protestas vecinales
- Una Semana Santa de retrasos: ranking de las hermandades que más incumplieron los horarios establecidos
- Sevilla prepara su Feria a contrarreloj: portada al 95%, una nueva calle ya abierta y últimos retoques entre lluvias y obras
- Tres provincias andaluzas, en aviso por lluvias este miércoles mientras llega una masa de polvo africano que traerá lluvia de barro
- A pleno sol y en obras para cruzar del centro a la Feria de Sevilla: los nuevos toldos del Puente de San Telmo se alargan a mayo
- Guía de deducciones fiscales de Andalucía en la declaración de la renta de 2026: academias de inglés, gimnasios, mascotas o celiaquía