Sorteos
Euromillones y Bonoloto: Resultado de los sorteos de este viernes 10 de abril de 2026
Estos son los números ganadores de los sorteos del Euromillones y la Bonoloto celebrados este viernes 10 de abril de 2026
Este viernes 10 de abril de 2026 se ha celebrado el sorteo del Euromillones y ya se conoce el resultado con los números ganadores. La combinación agraciada está formada por los números xxxxx con las estrellas x y x. El Millón ha correspondido al código xxxxxxxx.
En cuanto al sorteo de la Bonoloto, que se ha jugado igualmente este viernes también se conocen los números ganadores y la combinación ganadora ha correspondido a los números xxxxxx. El complementario ha sido el número xx y el reintegro el x.
Cómo se juega al Euromillones
Para jugar al Euromillones hay que hacer una selección de 5 números de un rango de 50 (1 al 50), junto con dos estrellas elegidas de un conjunto de 12 (1 al 12). El precio de cada apuesta es de 2,50 euros y se puede elegir participar entre los sorteos del martes o viernes.
La opción de elegir los números y estrellas puede hacerse manualmente, o si se prefiere, el sistema puede ofrecer una combinación aleatoria.
Asimismo, con cada apuesta efectuada, independientemente de si se juega en el sorteo de los martes o los viernes, se obtiene una doble oportunidad de ganar. Además de participar en Euromillones, cada jugador entra automáticamente en el sorteo de El Millón, donde se presenta la posibilidad de ganar 1 Millón de €. Mediante la asignación de un código compuesto por 3 letras y 5 números al momento de realizar la apuesta en Euromillones, este añadido brinda la opción de competir por un premio adicional, y siempre con un ganador seguro en España en cada sorteo..
Cómo se juega a la Bonoloto
Para jugar a la Bonoloto, se requiere la selección de un mínimo de 6 números, escogidos de un rango del 1 al 49. Los jugadores pueden elegir sus números manualmente o dejar que el sistema los seleccione al azar. Cada apuesta cuesta 0,50 €, pero para poder participar, es necesario adquirir boletos por un valor mínimo de 1 €. Es importante destacar que, en el caso de un solo sorteo, se deben incluir al menos dos apuestas, mientras que si se planea participar en varios sorteos durante la semana, una única apuesta será suficiente.
Cada semana, se realizan sorteos todos los días las 21.30 horas, lo que brinda a los jugadores la opción de participar en el sorteo más próximo o en varios sorteos que aún no han tenido lugar en esa semana en particular. En el caso de optar por esta última alternativa, la misma combinación de números se utilizará en todos los sorteos seleccionados.
Cada sorteo de la Bonoloto consiste en la extracción de 6 números ganadores, también se extrae un número complementario y un número de reintegro, este último seleccionado al azar entre el 0 y el 9.
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