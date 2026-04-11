Malas noticias para los fumadores: estas son las marcas de tabaco que suben de precio desde este sábado 11 de abril

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la resolución de 10 de abril de 2026 de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, en la que se recogen los nuevos precios de venta al público de determinadas labores de tabaco. Aunque la resolución está fechada el viernes 10 de abril, los nuevos precios han entrado en vigor este sábado 11 de abril en las Expendedurías de Tabaco y Timbre de la Península y Baleares.

La actualización afecta a distintos productos, entre ellos cigarrillos, cigarros, cigarrillos, picadura de liar y tabaco de pipa, con precios que ya incluyen los impuestos correspondientes. Se trata de tarifas propuestas por fabricantes e importadores y publicadas conforme a lo establecido en la Ley 13/1998, de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria.

Qué precios del tabaco cambian

La resolución publicada en el BOE incorpora una larga relación de marcas y formatos con sus respectivos precios de venta al público (PVP). Entre los productos afectados figuran varias marcas de cigarrillos de consumo habitual, junto a cigarros premium, envases de cigarritos, tabaco de liar y labores de pipa.

En el apartado de cigarrillos, por ejemplo, las cajetillas de Allure Glacier, Allure Lilac, Allure Tabac y Allure White, en formato de 40 unidades, quedan fijadas en 9,60 euros. También aparecen marcas como Bullbrand, con varias referencias en 4,80 euros, o Burton y Excite, que se sitúan entre 4,70 y 4,80 euros. En el caso de Manitou, los precios oscilan entre los 5 y 5,20 euros, mientras que JPS Deep Red (24) alcanza los 5,80 euros.

Cigarrillos, cigarros y picaduras: los productos incluidos en la resolución

La resolución del BOE también actualiza el precio de numerosos cigarros y cigarrillos por unidad, con marcas como Alec Bradley, CAO, Don Tomas, Flor de Cano, Flor de Selva, Macanudo o Vegafina. En este bloque aparecen productos que van desde opciones más asequibles, como algunos cigarros de Don Tomas por poco más de dos euros, hasta referencias de gama alta como Flor de Selva 30 Años The Salomon Ed. Especial Limit., que alcanza los 45 euros por unidad.

Además, se fijan nuevos precios para cigarros y cigarrillos por envase, como los Mini Mehari’s, los distintos formatos de Toscanello y la gama Toscano. A ello se suma la picadura de liar Pueblo Pink (30 gramos), con un precio de 7,10 euros, y una extensa lista de tabaco de pipa, donde destacan referencias como Baroudeur Gold, Blackburn y múltiples variedades de Kaja, muchas de ellas establecidas en 15,95 euros.

Nuevos precios del tabaco

La resolución establece el precio de venta al público (PVP) de múltiples marcas y formatos. Entre los cambios más destacados se encuentran:

Cigarrillos

Marcas como Allure (en formato de 40 cigarrillos) se sitúan en 9,60 euros por cajetilla .

(en formato de 40 cigarrillos) se sitúan en . Las gamas de Bullbrand oscilan en torno a los 4,80 euros .

oscilan en torno a los . Burton y Excite mantienen precios cercanos a los 4,70 euros .

y mantienen precios cercanos a los . Algunas variantes de Manitou se sitúan entre los 5,00 y 5,20 euros .

se sitúan entre los . El formato especial JPS Deep Red (24 unidades) alcanza los 5,80 euros.

Cigarros y cigarrillos (por unidad)

El BOE incluye una amplia lista de cigarros premium y de gama media:

Referencias de Alec Bradley alcanzan hasta los 10,70 euros por unidad .

alcanzan hasta los . Productos de CAO se mueven entre los 5,50 y 10 euros .

se mueven entre los . Marcas como Don Tomás presentan opciones más económicas desde 2,15 euros por unidad .

presentan opciones más económicas desde . Ediciones especiales como Flor de Selva 30 Años llegan a los 45 euros.

Cigarros y cigarrillos (por envase)

Envases como Mini Mehari’s (20 unidades) se fijan en 6,30 euros .

se fijan en . Productos Toscanello (envase de 5) parten desde 4,90 euros .

(envase de 5) parten desde . La gama Toscano alcanza hasta 8,90 euros por envase.

Picadura de liar

El tabaco de liar Pueblo Pink (30 g) se sitúa en 7,10 euros.

Tabaco de pipa

Formatos grandes como Baroudeur Gold (999 g) alcanzan los 69 euros .

alcanzan los . La mayoría de referencias de Kaja (100 g) se establecen en 15,95 euros .

se establecen en . Otras marcas como Blackburn también se sitúan en ese mismo rango.

Ya se aplica en los estancos

Con esta publicación, el BOE da validez oficial a los nuevos importes, que ya son aplicables desde este sábado 11 de abril en los estancos de la Península e Illes Balears. De este modo, los consumidores que acudan hoy a comprar tabaco encontrarán ya estos nuevos precios oficiales, que deben respetarse en todos los puntos de venta autorizados.

Impacto en los consumidores

La entrada en vigor de estos nuevos precios implica que, desde este sábado, los fumadores encontrarán cambios en el coste de numerosas marcas, especialmente en cigarrillos y productos premium. Aunque no se trata de una subida generalizada uniforme, sí refleja la evolución del mercado y la política fiscal aplicada al tabaco en España.

En cualquier caso, los precios publicados en el BOE son los únicos oficiales y deben respetarse en todos los estancos del territorio afectado.