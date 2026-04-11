Tana Rivera y Andrés Roca Rey, nueva pareja sorpresa: su romance comenzó en Semana Santa

Si la de su tío Cayetano con Tamara Gorro ha sido una de las relaciones sorpresa del momento, ha sido llegar la primavera y Tana Rivera ha dado la campanada al conocerse que ha dado un paso más en su amistad con el torero Andrés Roca Rey con quien habría empezado a salir en Semana Santa. "Es algo relativamente reciente", anunciaban en el programa Ya ahora Sonsoles este viernes.

Transcurridas 24 horas tras conocerse el supuesto romance y aprovechando la tradicional corrida de toros de la primavera de Brihuega, la nieta de la duquesa de Alba hacía su aparición estelar en la plaza de toros de la localidad alcarreña para ver a su actual pareja, tercero de la terna de un cartel formado por José María Manzanares y Juan Ortega. Tranquila, sonriente y acompañada por dos amigas, Cayetana ha ocupado su sitio en el tendido, donde se le ha visto charlando junto a otros rostros conocidos, habituales de esta tarde de toros, como Cari Lapique o Nuria González.

La pasada semana Tana ya estuvo viendo al torero peruano en La Maestranza en la reaparición de Morante de la Puebla en el Domingo de Resurrección en una cita marcada por la presencia del rey emérito en España. En ese momento, la joven acudió al coso sevillano acompañada de su padre, Francisco Rivera, y de su mujer, Lourdes Montes. Pero cuando la noticia de su relación con Roca Rey es un hecho, ha preferido la compañía de sus amigas para ver al que ahora ocupa su corazón como algo más que un buen amigo.