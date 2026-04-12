María Fernández-Rubíes pierde el bebé que esperaba
Con profundo dolor, la influencer ha compartido la triste noticia con sus seguidores a través de sus redes sociales
EP
La influencer, María Fernández-Rubíes ha comunicado a través de sus redes sociales, que ha perdido al bebé que esperaba, explicando las razones por los que llevaba una semana en silencio y agradeciendo el interés y la preocupación de sus seguidores. Con profundo dolor y con la imagen de una ecografía, María ha escrito un sencillo texto para anunciar la triste noticia, sólo un mes después de contar que estaba embarazada.
"Familia, el domingo pasado perdimos a nuestro bebé y han sido unos días duros. Os contaré más cuando me sienta preparada. Gracias por el cariño a todas las personas que me habéis escrito preocupadas", escribe en su post.
Junto a la imagen, y en inglés, se puede leer una frase desgarradora que le dedica a su pequeño Roque, como así habían decidido su marido, Manuel Losada, y ella, llamar a su hijo: "Nunca llegaste a estar en mis brazos, pero nunca dejarás de estar en mi corazón Roque".
María Fernández-Rubíes y Manu Losada se casaron en febrero de 2018 tras cinco años de noviazgo. En septiembre de 2020 se estrenaron como papás con el nacimiento de su hijo Nico y en febrero de 2023 llegaba al mundo su segundo hijo, Patricio, al que llaman cariñosamente Patito.
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