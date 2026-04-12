De rumor a realidad: Tana Rivera y Roca Rey ya no se esconden

La localidad alcarreña de Brihuega y su tradicional Corrida de Primavera se convirtieron este sábado en el escenario de la que ya muchos señalan como la confirmación del romance de la temporada: el de Tana Rivera y Andrés Roca Rey. Apenas 24 horas después de que la periodista Pilar Vidal desvelara la noticia en Y ahora Sonsoles, ambos coincidieron en una tarde marcada por todas las miradas puestas en ellos.

Aunque la hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo restó importancia al momento y aseguró que se trataba de "una tarde más", lo cierto es que la cita tenía un significado especial. Tana es una gran aficionada a los toros, comparte círculo de amigos con el diestro peruano y ya había acudido en otras ocasiones a verlo en la plaza. La diferencia, esta vez, es que su presencia se interpretó ya en clave sentimental, como algo más que la de una amiga. Y su sonrisa no pasó desapercibida.

Tampoco la de Roca Rey, que firmó una tarde entregada en el ruedo, aunque solo pudo salir con una oreja como balance. Horas antes de la corrida, el torero recibió la visita de Cayetana en el hotel donde se preparaba para el festejo. Después, a la salida, evitó pronunciarse abiertamente sobre su relación con la nieta de la duquesa de Alba, aunque respondió con una sonrisa y un escueto "muchas gracias" al ser preguntado por la evolución de esta historia.