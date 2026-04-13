DIGI celebra el primer aniversario de su centro de atención al cliente en Sevilla

Un año después de su inauguración, el centro de atención al cliente de DIGI en Sevilla ha permitido mejorar la experiencia de los clientes del operador en España y ha contribuido de forma significativa al desarrollo económico local, con la creación de más de 200 puestos de trabajo. Situado en el centro de negocios Kansas City, este espacio ha permitido a DIGI dar un mejor servicio a la red de usuarios, que está experimentando un gran aumento en los últimos años.

El centro sevillano, con una superficie de 400 metros cuadrados, está diseñado para ofrecer un entorno de trabajo cómodo, seguro y funcional. Las instalaciones incluyen varios espacios y salas de formación, con el objetivo de que los profesionales puedan desarrollarse profesionalmente y adquirir nuevas competencias. El local garantiza una distribución que favorece la movilidad, la seguridad y el aprovechamiento de la luz natural durante toda la jornada. Además, la instalación de soluciones técnicas como suelos y techos absorbentes permite una reducción del impacto acústico.

Promoción del empleo

El operador, que integra toda la cadena de valor, desarrolla directamente todas las actividades propias del negocio con empleo propio, de modo que menos del 10% de sus operaciones principales están externalizadas.

Esta estructura le permite mantener unos costes más competitivos y, al mismo tiempo, un mayor control sobre la calidad del servicio.

En el caso de Sevilla, el equipo está formado por más de 200 profesionales con experiencia en atención al cliente, perfiles comerciales y especialistas técnicos, lo que garantiza una respuesta integral a las necesidades de los usuarios. En conjunto, este modelo promueve la movilidad interna y aplica un sistema de meritocracia que implica mejoras progresivas para los empleados, en función de su desempeño individual.

Reconocimiento del sector

Con motivo de su labor durante este año, el pasado mes de octubre, el centro de atención al cliente en Sevilla recibió el reconocimiento CRECE, de la Asociación Española de Expertos en la Relación con Clientes (AEERC), en la categoría de Nuevas Plataformas y Centros en España.

Este galardón pone en valor la firme apuesta de la empresa por el empleo directo para lograr la excelencia en su servicio, objetivos que están alineados con la filosofía del reconocimiento CRECE. La iniciativa de la AEERC pretende poner en valor, precisamente, a las empresas que invierten en el crecimiento de la actividad de la atención al cliente, tanto a nivel nacional, como internacional, y que buscan constantemente la mejora continua, no solo para el cliente final, sino también para sus colaboradores y el conjunto del sector.

Uno de los valores de DIGI es su firme apuesta por el empleo directo y la excelencia del servicio que ofrece

Compromiso con la seguridad y el bienestar

La implicación de la compañía con sus empleados se ha visto reforzada recientemente con la obtención de la certificación ISO 45001 de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), un estándar internacional que acredita la implantación de un sistema de gestión orientado a la prevención de riesgos laborales y a la creación de entornos seguros y saludables.

Este certificado reconoce la estrategia de DIGI, centrada en conseguir el bienestar total de sus empleados y la mejora de sus condiciones labores.

Sevilla, punto de crecimiento

El balance del primer año en la capital andaluza refleja no solo el crecimiento de la compañía, sino también su compromiso con el empleo estable, la calidad del servicio y el desarrollo sostenible del entorno en el que opera.

Tras su primer año de actividad, el centro de atención al cliente de Sevilla se ha consolidado como punto estratégico del mapa de DIGI en España, junto a los centros del mismo tipo de Madrid y Valencia. Todos ellos ofrecen el mejor servicio a los clientes de la compañía, atendiendo y resolviendo todas sus dudas.