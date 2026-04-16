Sorteos
EuroDreams: Resultado del sorteo de este jueves 16 de abril de 2026
Estos son los números ganadores del sorteo del EuroDreams celebrado este jueves 16 de abril de 2026
Este jueves 16 de abril de 2026 se ha celebrado el sorteo del EuroDreams y ya se conoce el resultado con los números ganadores. La combinación agraciada está formada por los números 23, 24, 28, 29, 31, 40. El número del sueño es el 3.
Cómo se juega al euroDreams
El EuroDreams es un sorteo europeo en el que cada apuesta consiste en seleccionar 6 números de una tabla de 40 y un número adicional llamado “Sueño”, elegido de una tabla de 5. El precio por apuesta es de 2,50 €, y puedes marcar los números manualmente o dejar que el sistema los elija al azar. Existen dos formas de jugar: mediante apuestas simples, en las que seleccionas 6 números y un “Sueño” (hasta 6 apuestas por boleto), o mediante apuestas múltiples, donde puedes marcar entre 5 y 10 números, generando más combinaciones y aumentando tus opciones de ganar.
Los sorteos se celebran los lunes y jueves, a las 21:45 horas (hora peninsular española), y tienen lugar en París (Francia). EuroDreams es un sorteo común a varios países europeos, entre ellos España, Francia, Portugal, Irlanda, Austria, Bélgica, Luxemburgo y Suiza, todos con la misma combinación ganadora. En España, su gestión y pago de premios corre a cargo de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).
Para consultar los demás sorteos de cada día en El Correo de Andalucía puede acceder a la información a través del siguiente enlace: Resultados de sorteos.
- Ya es oficial: cambia la norma para facilitar que las familias numerosas andaluzas sigan con ayudas hasta que los hijos tengan 26 años
- Qué comer en la Feria de la Gamba de Punta Umbría: guía plato a plato más allá del marisco
- El nuevo balcón de Doñana en Matalascañas toma forma: 'Tendrá vistas espectaculares y será un nuevo atractivo para los turistas
- Una espera de 32 años para conseguir caseta en la Feria de Sevilla: 'Éramos muy jóvenes, y ahora iremos con nuestros nietos
- La Feria de Abril de 2026 ya tiene horarios y espectáculos para la noche del alumbrao: las sevillanas de Raya Real abrirán el Lunes de Pescaíto
- Esta localidad de Sevilla se transforma esta semana en un escenario romano con catas, talleres y una gran ruta de la tapa
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este miércoles 15 de abril de 2026
- Los profesionales del SAS podrán cobrar los complementos de la nueva carrera profesional desde 2027 con importes de hasta 1.200 euros al mes