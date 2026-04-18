Andrés Roca Rey y su buen momento: la Maestranza y el foco mediático por su relación con Tana Rivera

Andrés Roca Rey volvió a acaparar todas las miradas en la Real Maestranza de Sevilla en plena Feria de Abril, no solo por su actuación en el ruedo, sino también por la expectación generada tras confirmarse su relación con Tana Rivera. El torero peruano, que cortó una oreja y salió ovacionado, cerró la jornada con un multitudinario baño de masas a las puertas del coso, rodeado de aficionados y medios de comunicación.

A las puertas de la plaza, el diestro avanzó despacio entre felicitaciones, peticiones de fotos y gritos de "¡torero, torero!", aún con el traje de luces y la adrenalina de la faena en el cuerpo. La conversación giró pronto hacia su situación personal: al mencionarse a Tana, el joven respondió con una sonrisa amplia y un gesto cómplice, evitando entrar en detalles pero dejando claro que atraviesa una etapa especialmente feliz, tanto en lo profesional como en lo sentimental.

Roca Rey, entre la Maestranza y la crónica social

Más explícito fue al valorar lo ocurrido en el ruedo. Agradeció a la prensa las felicitaciones por su primera tarde en la Maestranza desde que se hizo pública su historia con la hija de Francisco Rivera y subrayó lo importante que es para él sentirse querido por la afición sevillana, a la que considera clave en su temporada. Reconoció que nota el foco extra que supone estar en el punto de mira del corazón, pero insistió en que su prioridad sigue siendo responder con el capote y la muleta.

Durante ese corrillo, se le trasladó que el propio Fran Rivera había seguido la corrida desde los tendidos, muy pendiente de cada muletazo. Al escuchar el nombre del torero andaluz, Roca Rey volvió a sonreír, un gesto que muchos interpretaron como agradecimiento por el respaldo del padre de Tana, que en los últimos días se ha mostrado cómodo con la relación y ha compartido públicamente su buena sintonía con el peruano.