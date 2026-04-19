Regularización de migrantes en España: oficinas, fechas, requisitos y cómo conseguir cita desde el 20 de abril

Oficinas de Correos, de la Seguridad Social y de Extranjería comienzan este lunes 20 de abril a atender a migrantes interesados en la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno, una medida que activa la atención presencial en distintos puntos de España para gestionar uno de los procesos administrativos más relevantes para la población extranjera en situación irregular.

Las citas presenciales se atenderán en más de 370 oficinas de Correos, en más de 60 oficinas de la Seguridad Social y en cinco oficinas de extranjería ubicadas en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia.

Atención con cita previa

Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han insistido en que no se atenderá sin cita previa y en que se han habilitado horarios específicos para no interceder con el resto de trámites, que se seguirán llevando con normalidad en dichas oficinas.

Las solicitudes se pueden presentar de lunes a viernes en las oficinas de la Seguridad Social de 16:00 a 19:00 horas; en Correos, de 8:30 a 17:30 horas; y en las oficinas de extranjería de 16:00 a 19:00 horas.

En el portal de la Regularización del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través de Cl@ve, se puede seleccionar oficina, fecha y hora para solicitar cita previa. Si no se dispone de sistema Cl@ve, se puede consultar los requisitos para obtenerlo aquí, o también es posible pedir a alguien que disponga de este servicio que solicite cita para la persona interesada.

Asimismo, se puede solicitar cita previa a través de un formulario web. No se puede escoger la oficina ni la fecha; se asignará la más cercana a las referencias aportadas.

Además, otra posibilidad de solicitar cita previa es llamando al teléfono 060, con atención en español. El horario de atención es de 09:30 a 14:00 horas y 16:30 a 19:30 horas, de lunes a viernes.

Las comunicaciones posteriores se realizarán preferentemente por la misma vía en la que se inició la solicitud. Por ello, se solicita a efectos de notificación que se rellene con atención la información personal y de contacto (teléfono, email y dirección postal) en el momento de la solicitud. En caso de representación, las notificaciones se dirigirán al representante.

Quién puede acogerse a la regularización

Los extranjeros podrán acceder a la regularización si se encuentran en una de estas dos situaciones: si han solicitado protección internacional en España antes del 1 de enero de 2026 o si se encuentran en situación administrativa irregular y llegaron a España antes de la misma fecha.

El plazo de solicitud se abrió el 16 de abril, con el inicio de la tramitación de solicitudes telemáticas y del sistema de cita previa para la vía presencial. El plazo de solicitudes para ambas vías estará abierto hasta el 30 de junio.