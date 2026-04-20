España se adentra en una semana excesivamente cálida con valores hasta 10 grados por encima de lo normal: "Habrá temperaturas típicas de junio"

Todavía estamos en el mes de abril y, según apuntan los pronósticos, esta semana registraremos valores más propios de un mes de julio. Es decir, más del verano que de la primavera. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de la llegada de una masa de aire cálido que dejará temperaturas entre 5 y 10 grados por encima de lo normal para estas fechas en prácticamente toda España y un marcado episodio de calima que afectará la calidad del aire y la visibilidad. Todo apunta a que en los próximos días se superarán los 30 grados en amplias áreas del este, centro y sur peninsular. En algunas zonas del Cantábrico, Sistema Ibérico y Pirineos se espera la formación de chubascos acompañados de tormenta que podrán ser localmente fuertes.

Este lunes se perfila como un día cálido en la península, con pocos cambios respecto a días anteriores e incluso con ligeros ascensos en algunas zonas como el valle del Ebro. Ciudades como Zaragoza y Sevilla podrían alcanzar los 32 grados, mientras que Lleida y Murcia rondarán los 31 grados. En Canarias se espera un descenso notable tras el calor extremo del domingo, cuando se llegaron a registrar valores de hasta 37,7 grados en La Aldea de San Nicolás y 36 grados en Artenara, en Gran Canaria. Durante la tarde del lunes aumentará la inestabilidad en el norte y nordeste peninsular, con tormentas en Navarra, el valle del Ebro, el Sistema Ibérico y los Pirineos. Estas tormentas podrán ser localmente fuertes, con posibilidad de granizo y rachas intensas de viento.

La llegada de una masa de aire de origen subtropical también traerá un episodio de calima que empeorará la calidad del aire y afectará a la visibilidad

El martes se prevé la llegada de una masa de aire muy cálido que, además, será algo inestable, lo que favorecerá la formación de tormentas más intensas y extensas. Estas se concentrarán sobre todo en Galicia, la cordillera Cantábrica y las zonas próximas al Sistema Ibérico y los Pirineos, aunque también podrían aparecer de forma más dispersa en otros puntos del interior. Las tormentas podrán ir acompañadas de chubascos intensos, granizo y rachas muy fuertes de viento. Además, se prevé la presencia de polvo en suspensión, lo que dará lugar a episodios de calima que pueden reducir la visibilidad y empeorar la calidad del aire. Las temperaturas seguirán siendo muy altas, superándose los 30 grados en el centro, el valle del Ebro y gran parte de la mitad sur, con máximas de 33 a 34 grados en los valles del Guadalquivir y del Guadiana.

Altibajos en las temperaturas

El miércoles se producirá un ligero descenso de temperaturas en el norte y el oeste de la península, especialmente notable en la zona del Cantábrico. Sin embargo, en el este peninsular las temperaturas seguirán siendo muy altas e incluso podrían aumentar, superándose nuevamente los 32 grados en ciudades como Zaragoza o Lleida. Ese día las tormentas serán menos frecuentes que el martes, pero aún podrán desarrollarse en zonas de montaña del nordeste, especialmente en el Sistema Ibérico y los Pirineos. De cara al jueves, todo apunta a que descenderán las temperaturas en el área mediterránea y Baleares, pero subirán en el resto de la península, donde se volverán a superar los 30 grados en el centro y el sur. Además, aumentará la inestabilidad, con posibilidad de tormentas en el oeste, algunas de ellas localmente fuertes.

El jueves se espera un descenso de las temperaturas en el área mediterránea y Baleares y una subida en el resto de la península,

A partir del viernes y durante el fin de semana aumenta la incertidumbre en la previsión. Existe la posibilidad de que el viernes bajen las temperaturas en el oeste y sur peninsular, aunque esto no está completamente confirmado. Posteriormente, durante el sábado y el domingo, podría producirse un nuevo ascenso térmico. En cualquier caso, el ambiente seguirá siendo en general cálido para la época en la mayor parte del país. También se contempla un posible aumento de la inestabilidad, con lluvias y tormentas más probables en el norte y el oeste, que podrían ser localmente intensas. En Canarias, tras varios días con nubosidad en el norte y algunas lluvias débiles, es probable que hacia el final de la semana suban las temperaturas y disminuyan las precipitaciones, manteniéndose los cielos nubosos en las zonas habituales del archipiélago.

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