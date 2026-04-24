Detenido un seguidor de la Real Sociedad que acosó en carretera a aficionados del Atlético

La Guardia Civil ha detenido en San Sebastián a un aficionado de la Real Sociedad, de 33 años, por un presunto delito contra la seguridad vial tras protagonizar una peligrosa conducción temeraria. Los hechos ocurrieron en la A-66, a la altura de Almendralejo (Badajoz), donde el arrestado realizó maniobras de riesgo contra un vehículo ocupado por seguidores del Atlético de Madrid que regresaban de la final de la Copa del Rey disputada en Sevilla el pasado 18 de abril.

Según ha informado en un comunicado la Guardia Civil, el detenido realizó maniobras intimidatorias y obligando a las víctimas a reducir la velocidad ante el riesgo inminente de colisión, poniendo además el ahora detenido en peligro la integridad al resto de los ocupantes.

Investigación y viralización en redes

Estos hechos quedaron grabados en vídeo por otra aficionada y se hicieron virales en redes sociales. Su difusión permitió al GIAT (Grupo de Investigación de Accidentes de Tráfico) de la Agrupación de Tráfico de Extremadura identificar el vehículo.

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Se solicitó la colaboración de la Comandancia de Gipuzkoa y la detención fue practicada por componentes de la Policía Judicial de Gipuzkoa en San Sebastián, han indicado las mismas fuentes.