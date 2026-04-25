Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vídeo accidente TirachinaLluvia sábadoCrónica BetisNotas BetisLínea Este TussamLluvias AndalucíaBebé FeriaToros SevillaSeguridad casetas
instagramlinkedin

Seísmos

Galicia tiembla: 16 terremotos de hasta 3,9 de magnitud sacuden la madrugada

Todos los seísmos se registraron en la la provincia de Lugo, con epicentro en las localidades de Triacastela, Baralla y Becerreá

Mapa de la actividad sísmica registrada en la madrugada de este sábado en Lugo.

Mapa de la actividad sísmica registrada en la madrugada de este sábado en Lugo. / Instituto Geográfico Nacional (IGN)

EFE

Hasta 16 seísmos se han registrado la pasada madrugada en la provincia de Lugo, con epicentro en las localidades de Triacastela, Baralla y Becerreá, uno de ellos de magnitud 3,9 en la escala Richter.

El Instituto Geográfico Nacional ha informado esta mañana al 112 Galicia sobre una serie de movimientos sísmicos, aunque afortunadamente ninguno derivó en incidentes.

Los seísmos se registraron entre las 3.00 horas y las 3.15 h de la madrugada del sábado y todos superaron la magnitud 2,5 y oscilaron entre esta cifra y 3,9.

Fue a las 03.12 h cuando se produjo el mayor temblor, de 3,9, en Triacastela; mientras que se produjeron otros de magnitud 3,4; 3,1; 3 y 2,9 en la misma localidad.

Noticias relacionadas

En Becerreá fueron de 3,1 y 2,5; y en Baralla, de 2,5.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pueblo de Sevilla que viajará este fin de semana a la Edad Media con su mercadillo medieval, su artesanía y actividades familiares: 'Es una experiencia inmersiva
  2. Las casetas mejor decoradas de la Feria de Abril: 'Nos llevamos el premio porque nos gusta la tradición de Sevilla y la tratamos con cariño
  3. El tranvibús de Sevilla Este ampliará su recorrido desde este lunes de manera definitiva y llegará hasta el Prado de San Sebastián
  4. El turismo que llega a Sevilla por el Guadalquivir se dispara: las escalas de cruceros se duplicarán impulsadas por la nueva terminal
  5. Cuatro heridos al romperse la cuerda de la atracción del 'Tirachinas' de la Feria de Sevilla
  6. El pueblo de Sevilla que se transformará en un cuento medieval con pasacalles, talleres y artesanía: todo lo que tienes que saber de la programación, horarios y ubicación
  7. Quién torea hoy en la Maestranza, viernes 24 de abril: horario, cartel y dónde ver por televisión
  8. Roca Rey sufre una cornada 'muy grave' en la Maestranza: este es el parte médico oficial

Tana Rivera, junto a Fran Rivera y Tomás Páramo, acompaña a Roca Rey en el hospital

Tana Rivera, junto a Fran Rivera y Tomás Páramo, acompaña a Roca Rey en el hospital

Las manías de Máximo Quiles, 'poleman' en el Circuito de Jerez: "Si el casco se queda en el suelo ya no lo uso"

Las manías de Máximo Quiles, 'poleman' en el Circuito de Jerez: "Si el casco se queda en el suelo ya no lo uso"

Vídeo | Las manías de Máximo Quiles, 'poleman' en el Circuito de Jerez: "Si el casco se queda en el suelo ya no lo uso"

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia
Tracking Pixel Contents