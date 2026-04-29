Sorteos
Bonoloto: Resultado del sorteo de este miércoles 29 de abril de 2026
Estos son los números ganadores del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles 29 de abril de 2026
Este miércoles 29 de abril de 2026 se ha celebrado el sorteo de la Bonoloto y ya se conoce el resultado con los números ganadores. La combinación agraciada está formada por los números 1, 10, 11, 23, 34, 41. El número complementario ha sido el 48 y el reintegro, el 7.
Para jugar a la Bonoloto, se requiere la selección de un mínimo de 6 números, escogidos de un rango del 1 al 49. Los jugadores pueden elegir sus números manualmente o dejar que el sistema los seleccione al azar. Cada apuesta cuesta 0,50 €, pero para poder participar, es necesario adquirir boletos por un valor mínimo de 1 €. Es importante destacar que, en el caso de un solo sorteo, se deben incluir al menos dos apuestas, mientras que si se planea participar en varios sorteos durante la semana, una única apuesta será suficiente.
Cada semana, se realizan sorteos todos los días las 21.30 horas, lo que brinda a los jugadores la opción de participar en el sorteo más próximo o en varios sorteos que aún no han tenido lugar en esa semana en particular. En el caso de optar por esta última alternativa, la misma combinación de números se utilizará en todos los sorteos seleccionados.
Cada sorteo de la Bonoloto consiste en la extracción de 6 números ganadores, también se extrae un número complementario y un número de reintegro, este último seleccionado al azar entre el 0 y el 9.
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