Alerta
Sanidad alerta sobre la crema depilatoria de Mercadona y ordena su retirada inmediata
La Agencia Española de Medicamentos ha ordenado su retirada del mercado por riesgos de sobreexposición en zonas extensas del cuerpo
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha ordenado retirar del mercado y suspender la venta de la crema depilatoria Men Depil bajo la ducha de Deliplus, comercializada por Mercadona, tras detectar que no se puede garantizar la seguridad en su uso por parte de los consumidores.
Según explica en un comunicado, la agencia dependiente del Ministerio de Sanidad ha tomado esta decisión tras advertir que su modo de uso implica poder aplicarse el cosmético por zonas extensas del cuerpo en el mismo día, lo cual puede producir una sobreexposición excesiva con el consiguiente riesgo para el consumidor.
Retirada del producto y actuación del fabricante
Mientras, la empresa responsable de su producción, Viokox S.A., ha cesado la comercialización de esta crema depilatoria, distribuida y comercializada por Mercadona, y la ha retirado del mercado.
Para garantizar un uso seguro, Viokox ha actualizado las instrucciones de uso y las precauciones indicadas en el etiquetado, lo que ha permitido que se comercialice de nuevo con uno actualizado.
Advertencias para el consumidor
De esta forma, las que se encuentran actualmente a la venta ya incluyen la siguiente advertencia para un adecuado modo de empleo: "No depilar más de una zona amplia (pecho, espalda, brazos o piernas completas) el mismo día".
A los usuarios que aún dispongan de algunas de las unidades afectadas, la Aemps les aconseja usarla manteniendo la precaución de no depilar más de una zona amplia (pecho, espalda, brazos o piernas completas) el mismo día.
La Aemps ha tomado esta decisión, de la que ya ha informado a las comunidades autónomas, tras revisar el informe sobre la seguridad del producto dentro de la campaña de control de las evaluaciones de seguridad de cosméticos que inició en 2025.
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