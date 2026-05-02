Del colegio a la universidad: las becas para personas con altas capacidades y pocos recursos

La Fundación Adecco ha abierto la tercera convocatoria de las becas del Proyecto Dorotea, una iniciativa dirigida a personas de entre 6 y 63 años con Altas Capacidades Intelectuales (ACI) o con excelencia académica, pero que no cuentan con recursos suficientes para completar sus estudios.

El plazo para solicitar estas ayudas está abierto desde el 14 de abril hasta el 8 de junio a través de la web del proyecto, según ha informado la entidad.

Qué son las becas del Proyecto Dorotea

El Proyecto Dorotea nació gracias al legado solidario de Rosario Sáez Ruiz, que decidió impulsar este programa en memoria de su madre, Dorotea. Su objetivo es evitar que el talento se pierda por falta de recursos económicos o de acompañamiento especializado.

Estas becas no se limitan a una ayuda económica. La Fundación Adecco explica que también ofrecen orientación personal, académica y laboral, con el fin de mejorar las oportunidades de formación y empleabilidad de las personas beneficiarias.

Desde su puesta en marcha en 2024, el programa ha beneficiado ya a 228 personas con Altas Capacidades Intelectuales o excelencia académica en situación de vulnerabilidad.

Quién puede solicitar estas becas

Las ayudas están dirigidas a personas de 6 a 63 años que cumplan alguno de estos perfiles:

Personas con certificado de Altas Capacidades Intelectuales. Personas con brillante expediente académico, es decir, con un rendimiento sobresaliente de 9 y 10 en todas las áreas curriculares. Personas que, además de cumplir estos requisitos, se encuentren en una situación de vulnerabilidad económica, personal o social que dificulte la continuidad de sus estudios.

En las categorías 1, 2, 3, 5 y 6, se podrá acceder mediante el certificado de Altas Capacidades Intelectuales o por brillante expediente académico. En cambio, para la categoría 4, el acceso será exclusivamente mediante el certificado de Altas Capacidades.

Qué tipos de becas incluye la convocatoria

El Proyecto Dorotea contempla seis modalidades de becas.

Cuatro de ellas están orientadas a la formación reglada, desde educación Primaria, Secundaria y Formación Profesional hasta estudios universitarios, máster o doctorado. El objetivo es apoyar trayectorias académicas sólidas y vinculadas al desarrollo profesional de las personas beneficiarias.

Las otras dos modalidades están pensadas para itinerarios con mayores barreras de acceso. Una de ellas está dirigida a mujeres en situación de vulnerabilidad, especialmente aquellas con responsabilidades familiares no compartidas o que sean víctimas de violencia de género.

La sexta modalidad está destinada a personas que han tenido que interrumpir o retrasar su formación por circunstancias personales, sociales o económicas, con el fin de que puedan retomarla y mejorar sus oportunidades de empleo.

Plazo y forma de solicitud

Las solicitudes pueden presentarse del 14 de abril al 8 de junio en la web del Proyecto Dorotea.

La convocatoria de este año refuerza especialmente el enfoque en la empleabilidad. Según la Fundación Adecco, tendrán más peso las solicitudes de personas en edad laboral para las que la formación pueda convertirse en una vía directa de acceso al empleo.

En estos casos, el acompañamiento incluirá asesoramiento individualizado para definir objetivos profesionales, identificar itinerarios formativos, desarrollar competencias laborales y facilitar la transición al mercado de trabajo.

En el caso de los menores, el apoyo se extenderá también a sus familias y al entorno educativo y social, con el objetivo de favorecer el desarrollo de su potencial.

Adecco alerta de la falta de detección de las altas capacidades

La Fundación Adecco recuerda que en España se contabilizan 58.540 estudiantes con Altas Capacidades Intelectuales, una cifra que representa el 7% del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y apenas el 0,7% del total de estudiantes.

La entidad advierte, sin embargo, de que la cifra real podría ser mayor, ya que parte de este alumnado no está identificado y no recibe una respuesta educativa adaptada.

Según los datos citados por la fundación, el 61% del alumnado identificado con ACI son hombres y el 39% mujeres. Adecco relaciona esta diferencia con una posible infradetección del talento femenino, ya que muchas niñas presentan perfiles más adaptativos al entorno escolar y pueden tardar más en ser identificadas.

Por comunidades autónomas, Andalucía, Comunidad de Madrid y Cataluña concentran el 54% del alumnado identificado con Altas Capacidades Intelectuales. La fundación aclara que esto no implica necesariamente que haya más personas con ACI en estos territorios, sino que puede estar relacionado con un mayor volumen de población escolar y con más recursos o protocolos de detección.

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El director general de la Fundación Adecco, Francisco Mesonero, subraya que el Proyecto Dorotea busca que las personas con altas capacidades puedan acceder a oportunidades reales “independientemente de su situación económica”. Por su parte, la directora de Inclusión de la entidad, Begoña Bravo, destaca que el programa combina ayuda económica y acompañamiento cercano para transformar el talento en oportunidades reales de empleo.