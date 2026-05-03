Sorteo Extraordinario del Día de la Madre de la Lotería Nacional: resultado del sorteo de este domingo 3 de mayo de 2026

Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado su Sorteo Extraordinario por el Día de la Madre. La combinación ganadora del premio especial, celebrado este domingo 3 de mayo, ha correspondido a la combinación xxxxx: el primer premio ha recaído en el número xxxx; el segundo premio al xxxxx; los reintegros han sido los números x-x-x.

Premios en juego

Con este sorteo extraordinario, la Lotería Nacional pone en juego 105 millones de euros en premios. El décimo tiene un precio especial de 15 euros -150 euros el billete completo- y se juega un premio especial de 15 millones de euros a un único décimo. Además, hay un primer premio de 130.000 euros al décimo y un segundo premio de 25.000 euros al décimo.

También se reparten premios menores por aproximaciones, centenas, terminaciones y reintegros: por ejemplo, 2.400 euros al décimo para los números anterior y posterior al primer premio, 1.535 euros para las aproximaciones al segundo, 375 euros por extracciones de cuatro cifras, 75 euros por varias terminaciones y 15 euros en los reintegros.

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Los premios pueden cobrarse durante tres meses desde la celebración del sorteo. Para consultar los demás sorteos de cada día en El Correo de Andalucía puede acceder a la información a través del siguiente enlace: Resultados de sorteos.