Sorteos
Sorteo Extraordinario del Día de la Madre de la Lotería Nacional: resultado del sorteo de este domingo 3 de mayo de 2026
Estos son los números ganadores del Sorteo Extraordinario del Día de la Madre de la Lotería Nacional de este domingo 3 de mayo de 2026
Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado su Sorteo Extraordinario por el Día de la Madre. La combinación ganadora del premio especial, celebrado este domingo 3 de mayo, ha correspondido a la combinación xxxxx: el primer premio ha recaído en el número xxxx; el segundo premio al xxxxx; los reintegros han sido los números x-x-x.
Premios en juego
Con este sorteo extraordinario, la Lotería Nacional pone en juego 105 millones de euros en premios. El décimo tiene un precio especial de 15 euros -150 euros el billete completo- y se juega un premio especial de 15 millones de euros a un único décimo. Además, hay un primer premio de 130.000 euros al décimo y un segundo premio de 25.000 euros al décimo.
También se reparten premios menores por aproximaciones, centenas, terminaciones y reintegros: por ejemplo, 2.400 euros al décimo para los números anterior y posterior al primer premio, 1.535 euros para las aproximaciones al segundo, 375 euros por extracciones de cuatro cifras, 75 euros por varias terminaciones y 15 euros en los reintegros.
Los premios pueden cobrarse durante tres meses desde la celebración del sorteo. Para consultar los demás sorteos de cada día en El Correo de Andalucía puede acceder a la información a través del siguiente enlace: Resultados de sorteos.
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