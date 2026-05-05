Alerta sanitaria
España pide evacuar a los contagiados de hantavirus en Cabo Verde sin hacer escala en Canarias
Sanidad descarta una escala en Canarias salvo que surjan nuevos casos sintomáticos durante el trayecto posterior a la evacuación en Cabo Verde
EFE
El Ministerio de Sanidad ha propuesto este martes evacuar en Cabo Verde a los casos sintomáticos y los contactos de alto riesgo por hantavirus que viajan en el crucero afectado por un brote y que el barco continúe, sin efectuar escala en Canarias.
"Se va a intentar que en Cabo Verde se evacúen los casos sintomáticos y los contactos de alto riesgo (hay uno identificado, y se evaluará si hay otros más)", según ha informado el departamento que dirige Mónica García.
En ese caso, ha añadido el Ministerio, "no habría motivo clínico para realizar, en nuestra opinión, una escala en las Islas Canarias salvo que aparecieran nuevos casos sintomáticos durante el trayecto entre Cabo Verde y las Islas Canarias". Aunque si esto último ocurriera, "por el principio de prestación de socorro, estaría justificada la atención", han especificado.
A primera hora de la tarde, cuando se ha emitido el comunicado, el barco se encontraba en Cabo Verde, y está prevista una evaluación por parte de los epidemiólogos de la OMS para evaluar las acciones a llevar a cabo.
Evaluación continua
El Ministerio de Sanidad ha remarcado que su intención es "evaluar la situación continuamente" y prestar la ayuda necesaria, junto a los distintos agentes internacionales implicados, y en contacto con el Gobierno de Canarias.
Precisamente el presidente de esta comunidad autónoma, Fernando Clavijo, ha expresado este martes en Bruselas su convencimiento de que el buque en el que se ha declarado un brote de hantavirus durante una travesía por el Atlántico Sur debe ser atendido donde está, en Cabo Verde.
En una situación como la actual, el Ministerio de Sanidad ha considerado que debe efectuarse un "balance entre los riesgos y los beneficios de las distintas actuaciones" ante una situación sanitaria que implica seis casos de hantavirus identificados (dos de ellos confirmados por laboratorio), de los que tres han fallecido, uno está en Sudáfrica en estado crítico y los otros dos se encuentran en el barco.
En el crucero hay 147 personas de 23 nacionalidades, entre ellos 14 españoles (13 pasajeros y 1 tripulante). Sanidad ha abogado por la preservación de la salud de estas personas, así como de las poblaciones donde desembarquen, "teniendo en cuenta que el riesgo que suponen los pasajeros y tripulantes para el conjunto de la población es mínimo, al no ser sintomáticos y no ser sencillo ni frecuente el contagio interpersonal".
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