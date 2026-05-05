Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente A-49Encuesta debateBorrasca SevillaSede Endesa BorbollaGuarderías JuntaEncuesta CentraAna Rosa QuintanaParque SevillaJoven 21 añosResultados Elecciones Andalucía 17M
instagramlinkedin

Sorteos

Eurojackpot de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 5 de mayo de 2026

Estos son los números ganadores del sorteo del Eurojackpot de la ONCE de este martes 5 de mayo de 2026

Eurojackpot.

Eurojackpot. / El Correo

El Correo

El Correo

Sevilla

El Sorteo del Eurojackpot de la ONCE ha tenido lugar este martes 5 de mayo de 2026 y ya se conoce el resultado con los números ganadores. La combinación agraciada está formada por los números 1-30-33-34-43 con los soles 05 y 10.

El juego de Eurojackpot es un mega sorteo europeo que se comercializa simultáneamente en España y en otros 18 países del espacio económico europeo. Consiste en acertar 5 números de 50 números posibles y dos soles de entre 12 soles. Cada apuesta cuesta 2 euros.

Se celebra todos los martes y viernes en Helsinki (Finlandia), ofreciendo grandes botes cada semana, teniendo un bote mínimo garantizado de 10.000.000 € que crece de semana en semana en el caso de que no haya acertantes de primera categoría. Los botes se irán acumulando cada semana si no hay acertantes de primera categoría, pudiendo llegar a botes de 120.000.000 €.

Noticias relacionadas

La ONCE comercializa el Eurojackpot junto a Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa, Polonia y Grecia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. José Ignacio García: 'El problema no es quien tiene una casa en Chipiona, es Ana Rosa Quintana que tiene 44 pisos
  2. El parque de Sevilla con toboganes, escalada y puentes colgantes perfecto para una aventura en familia: 'No le falta absolutamente de nada
  3. Las lluvias cubrirán por completo Andalucía: Aemet prevé una borrasca con al menos dos días de precipitaciones y un desplome de temperaturas
  4. Viviendas desde 485 a 630 euros: el Ayuntamiento de Sevilla abre el plazo para optar a 24 VPO en alquiler en Triana
  5. El metro de Sevilla llegará a Entrenúcleos, Tomares y Bormujos: las promesas de Juanma Moreno para el Aljarafe
  6. Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este lunes 4 de mayo de 2026
  7. Atascos para llegar a Sevilla por el regreso del puente del 1 de mayo: retenciones kilométricas en la SE-30, AP-4 y A-49
  8. Ni Osuna ni Écija: el pueblo más antiguo de Sevilla está cerca de Alcalá de Guadaira y enamoró a Cervantes con su pan

Eurojackpot de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 5 de mayo de 2026

Eurojackpot de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 5 de mayo de 2026

Trump no aclara qué acciones de Irán podrían romper la tregua: "Ellos saben qué no hacer"

La ministra de Vivienda arremete en Sevilla contra Juanma Moreno: "La Junta impide que se congele el alquiler en Andalucía"

La ministra de Vivienda arremete en Sevilla contra Juanma Moreno: "La Junta impide que se congele el alquiler en Andalucía"

Euromillones y Bonoloto: Resultado de los sorteos de este martes 5 de mayo de 2026

Euromillones y Bonoloto: Resultado de los sorteos de este martes 5 de mayo de 2026

Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 5 de mayo de 2026

Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 5 de mayo de 2026

Investigan a un hombre por el homicidio imprudente de un bebé de 20 días en Lanzarote

Investigan a un hombre por el homicidio imprudente de un bebé de 20 días en Lanzarote

ENCUESTA | Los lectores de El Correo de Andalucía lo tienen claro: estos son los ganadores y perdedores del debate electoral de RTVE

ENCUESTA | Los lectores de El Correo de Andalucía lo tienen claro: estos son los ganadores y perdedores del debate electoral de RTVE

Investigan como violencia machista la muerte de una mujer en marzo en Tarragona

Investigan como violencia machista la muerte de una mujer en marzo en Tarragona
Tracking Pixel Contents